Reforma sobre residencia efectiva construirá un Veracruz incluyente: Eric Cisneros

Construimos un Veracruz incluyente y para todos, expresó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al referirse a la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de residencia efectiva para ser veracruzano, aprobada este martes por el Congreso del Estado, misma que ha sido criticada por la oposición, entre ellos Julen Rementería y Fernando Yunes, a quienes el funcionario estatal les recordó sus raíces migrantes.La polémica se ha generado, debido a que con esta reforma se permite a quienes no son veracruzanos, adquirir los mismos derechos plenos que cualquier nacido en Veracruz.“Veracruz es tan grande que da hasta para que veracruzanos sean gobernadores en otros Estados de la República, sean legisladores en otros estados; y si ese beneficio lo tienen veracruzanos que por alguna razón tienen que residir en otras entidades, pues nosotros también abrazamos con cariño a los que han llegado de cualquier región de México o del mundo y han decidido venir a este gran Estado”, dijo Eric Cisneros durante entrevista sobre la reciente reforma y en clara referencia a quienes han expresado sus opiniones en contra de ella.Cisneros Burgos definió como increíble que actualmente haya personas, descendientes de migrantes avecindados en Veracruz que estén en contra de las libertades y la inclusión en la sociedad.Y es que, panistas como Fernando Yunes y Julen Rementería han fijado su postura sobre este tema, manifestando que dicha acción es grave.Al respecto, y cuestionado sobre la reforma que permite ser veracruzanos a mexicanos con residencia efectiva en el Estado por cinco años efectivos, el titular de la Secretaría de Gobierno en Veracruz expuso que la esencia de quienes la critican, ha sido de migración.“No es posible que hoy escucho a personas con apellidos eminentemente de migrantes y que digan que están en contra de que seamos un Estado libertario, en donde los que vivimos aquí, los que decidieron vivir aquí o a los que nos trajeron hace varios centenares de años como nuestros antepasados, no pueden tener la misma posibilidad de formar parte de la vida política de un estado”.Dejó en claro, que, quienes alzan la voz en contra de los migrantes y que sus antepasados fueron migrantes, no lo hacen para ayudar a los pueblos afrodescendientes.“De los que es originario un servidor, porque tienen un desprecio por los pueblos étnicos. Es increíble que después de 200 años de la independencia y de 500 años de que los afrodescendientes llegaron a Veracruz y a México pues no tengamos derechos plenos en la Constitución y derechos plenos en la cultura, gastronomía, nuestra forma de organizarnos; ahí nadie de ellos levanta la voz”, asentó.