Reforzarán mecanismo del Testigo Social en licitaciones del Poder Judicial

Con el fin de asegurar la legalidad y transparencia en la gestión pública, contribuir en el combate a la corrupción y el fomento a la rendición de cuentas, la Contraloría Interna del Poder Judicial de Veracruz, emitió los “Lineamientos que Regulan la Participación de los Testigos Sociales en las Licitaciones Públicas”.En el documento, Óscar López Herrera, contralor interino, señala que la figura de Testigo Social es un mecanismo que abre espacio a la participación ciudadana en materia de contrataciones públicas.Su objeto es coadyuvar en el fortalecimiento de la legalidad, transparencia e imparcialidad, con el fin de contribuir en la mejora continua de las instituciones públicas, así como en el combate a la corrupción, dando testimonio de cada una de las etapas de los procedimientos de la contratación, formulando propuestas y recomendaciones y en su caso, a través de la denuncia de las irregularidades que se susciten.Serán testigos sociales al interior del Poder Judicial de Veracruz, las personas físicas o morales acreditadas por la Contraloría, que cuenten con su registro en el Padrón de Testigos Sociales.Los testigos sociales podrán atestiguar con derecho a voz, el desarrollo de los procedimientos de licitación pública, emitiendo al término de su participación un testimonio, o en su caso, formular recomendaciones o propuestas para fortalecer la legalidad, cultura de la transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad de los mismos.Entre los requisitos que deberán cubrir los testigos sociales figuran el de ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos y presentar un escrito donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no desempeñan empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal; y que no ha sido inhabilitado por autoridad competente en cualquiera de los tres niveles de Gobierno.Conocer la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y comprometerse a no participar en las licitaciones públicas en las que hayan sido designados, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación de manera directa o indirecta con el Testigo Social participante.Una vez conformado el Padrón y acreditados los Testigos Sociales, la Contraloría Interna llevará a cabo la selección de las licitaciones públicas en las que considere conveniente la participación de un Testigo Social, tomando en cuenta uno o más de los siguientes criterios:El monto del presupuesto base sea igual o superior a 50 millones de pesos mexicanos; la licitación pública sea considerada relevante o de alto impacto para los programas sustantivos del Poder Judicial; en licitaciones públicas internacionales; y en licitaciones públicas con antecedentes históricos de opacidad o discrecionalidad.La participación del testigo social será de carácter honorífico, por lo que no recibirá retribución alguna.