Refrenda Congreso compromiso de proteger a las y los periodistas

En la presentación del Programa Estratégico de Libertad de Expresión en Veracruz, a cargo de la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas (Ceapp), la diputada Cecilia Guevara y el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidenta de la Mesa Directiva y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respectivamente, refrendaron el compromiso de la LXVI Legislatura de abrir el diálogo en la coordinación de esfuerzos para que no sucedan más agresiones contra periodistas en la entidad.En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, la diputada Cecilia Guevara dijo que con este Programa, el cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la promoción y el respeto a la libertad de expresión desde el ámbito municipal, la Ceapp cumple con el deber constitucional y moral de atender y proteger la integridad de las y los periodistas veracruzanos, así como con el fomento de condiciones para el pleno ejercicio de su profesión con respeto a los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.Asimismo, la legisladora dijo que con esta acción se busca fortalecer la vinculación interinstitucional del organismo autónomo con los gobiernos municipales, “aliados en la promoción y defensa de la libertad de expresión en nuestro estado”, añadió.Precisó que, desde la actual administración estatal, que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se respetan y se hacen respetar los derechos de quienes laboran en los medios de comunicación, “y en este Congreso tengan la seguridad que siempre serán respaldadas las acciones que protejan la libre expresión de ideas”.Ante el comisionado presidente de la Ceapp, Silverio Quevedo Elox; la titular del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), Delia González Cobos, y la jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín se pronunció por que no haya ni una sola agresión a periodistas en Veracruz. “No vamos a ponernos una venda y no nos vamos a engañar del riesgo que corre cada uno; necesitamos que, más allá de bajar los índices, que no suceda ni una sola agresión” señaló.Posteriormente, pidió a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, representada en este acto por Marcela Aguilera Landeta, a dar un mayor esfuerzo en su actuar para que las agresiones a periodistas no queden impunes.En su discurso, el presidente del organismo autónomo, Silverio Quevedo Elox, subrayó que, en un hecho inédito y a casi diez años de su creación, la Ceapp presenta este Programa, como una contribución para generar un contexto más favorable para el gremio periodístico veracruzano.“Más allá de las estadísticas letales y condiciones adversas para el ejercicio de la profesión, hay vidas, hay personas con derechos que defender y procurar; para ello la Ceapp busca echar mano del nivel más cercano a la sociedad, el municipal”, dijo el titular de la Ceapp.Asistieron el presidente de la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas del Congreso del Estado, diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez; el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Secretaría de Gobierno, Israel Hernández Roldán, y el representante del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Luis Alejandro Jaramillo Patchen.Las diputadas Maribel Ramírez Topete y Eusebia Cortés Pérez, así como el diputade Gonzalo Durán Chincoya; el secretario ejecutivo de la Ceapp, Israel Hernández Sosa, y el secretario técnico de la Coordinación General de Comunicación Social del estado, Marco Antonio Jiménez Ávila, quien acudió en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.También, las presidentas y presidentes municipales María Elena Solana Calzada, de San Andrés Tuxtla; Frans Aparicio Reyes, de Gutiérrez Zamora; Rodrigo Calderón Salas, de Martínez de la Torre; Urbano Bautista Martínez, de Playa Vicente, y Carmen Medel Palma, de Minatitlán; además, los representantes de los munícipes de Lerdo de Tejada, Poza Rica, Isla, Huatusco y Ángel R. Cabada.