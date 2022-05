Refuerzan la búsqueda de Viridiana con más personal de la CEBV: Cuitláhuac

Se intensificó la búsqueda de la joven Viridiana Moreno Vázquez, desaparecida el 18 de mayo en Ciudad Cardel, y de otras personas en igual situación, dio a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Dijo que el pasado viernes mantuvo comunicación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para intensificar todas las acciones de búsqueda de personas.“Ayer di las instrucciones de que se intensificara, se atiende de manera inmediata y se agrega un grupo más” adelantó.El mandatario manejó el tema con cautela, luego que trascendió en medios la supuesta localización de la joven.“Ayer di instrucciones que se intensificaran y agregamos un grupo más (de la Comisión Estatal de Búsqueda). De los que normalmente lo hacen que atienden de forma inmediata, instruí que se agregara un grupo más para que se atendiera tal y cómo está el protocolo, de inmediato. Las versiones surgieron pero no puedo hablar de esos temas en medios porque se tiene que proteger a la persona y cuando uno habla de proteger sus datos y eso, lo tergiversaron”.Advirtió que un medio “tergiversó” la situación y dio lugar a más versiones, pero ninguna sin confirmar.“Lo que hicimos fue reforzar con un grupo más. Hay formas de atender y de términos. Lo que nosotros hacemos es atender de inmediato”.Negó que esto implique una mayor incidencia de desapariciones, sino de que hay un mayor registro de las personas desaparecidas, situaciones que no ocurrían en gobiernos anteriores.“Es lo que hacía (el exfiscal Jorge) Winckler, que iba y se tomaba una foto. Eso nosotros no lo hacemos” dijo.En un tema aparte, el Gobernador invitó a los dueños de automotores a participar en el programa “El Canje Seguro Conviene” antes del 30 de junio, y gozar de los descuentos en materia tributaria.“Ya luego van seis meses en que lo tendrán que hacer sin estas oportunidades y estamos informando a la gente para que hagan su canje gratuito”.Después de 6 meses, no se permitirán las placas “antigüitas”: las del arcoiris, de 2012 a 2016, y las placas rojas de 2004 a 2010 y las de la pirámide de 2002 a 2004.