Refuerzan medidas de higiene para prevenir contagios de COVID-19 en asilo de ancianos

En el asilo “Hogar del Anciano”, ubicado en el Municipio de Coatepec, se siguen estrictos protocolos para evitar algún contagio de Coronavirus entre los 24 abuelitos que viven ahí, así lo dieron a conocer empleados del lugar.



Y es que señalaron que luego de que en algunos Estados se hayan detectado casos en asilos, en este lugar se endurecieron las medidas, tales como el uso de caretas y cubrebocas entre el personal que atiende este hogar.



“Estamos implementando a cada rato la limpieza de pasamanos, perillas de puertas, en la cocina tienen cubrebocas y caretas, en otros Estados por las empleadas se infectaron los abuelitos, entonces aquí están en aislamiento total, no se reciben familiares, sólo dejan sus cosas en la puerta y todo se limpia y se desinfecta”, comentaron.



Abundaron que entre las medidas que llevan a cabo, está la prohibición de acceso de toda persona, incluidos familiares, además de sanitizaciones por parte del Ayuntamiento de Coatepec.



“Tenemos varios protocolos de seguridad, en la entrada tenemos una charola con cloro y desinfectante, hay una jerga para limpiarse y una más, los abuelitos están separados, se les lavan las manos y se les pone gel antibacterial, se dificulta con personas con demencia senil pero se les aplica”, detallaron.



Indicaron que reciben monitoreo constante por parte del DIF Estatal, así como del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).



“Por parte del DIF e INAPAM se recibieron los protocolos, nos han estado monitoreando, se hicieron encuestas, tenemos un espacio de aislamiento si se llegara a presentar algún caso”, dijeron.



Del mismo modo, hicieron el llamado a la población a hacer alguna donación, pues aseguraron que por el momento no reciben ningún tipo de ayuda por parte de gobiernos.



“Son 24 ancianitos entre 71 y 89 años de edad, algunos de Coatepec, algunos ya no tienen familia y son canalizados por el DIF, subsistimos con apoyos voluntarios de la comunidad de Coatepec, en estos momentos estamos pidiendo donación de productos de canasta básica, además de cloro y limpiador”, finalizaron.