Refugio “Maussi Rescate Animal” en Coatepec invita a adoptar una mascota

La representante de “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez, indicó que el refugio ha evitado incrementar el número de animales, debido a que hay mascotas que tienen hasta 8 años en el lugar sin que puedan ser adoptados.



Señaló que actualmente el refugio alberga a 48 perros y 23 gatos y agregó que intentan que la cifra no aumente, pues comentó que es difícil la adopción de estos animales.



“Seguimos con 48 perros y 23 gatos, no ha incrementado, tratamos de que no suba la cifra hasta que no podamos sacar algunos, hay animales que llevan en el refugio hasta 8 años. Son animales que nunca se fueron, no queremos que eso les pase a los demás, muchos ya tienen 2 o 3 años, hay que sacarlos en adopción”, explicó.



En este sentido, pidió a quienes deseen adoptar a acercarse al refugio a conocer a las mascotas y a la ciudadanía en general compartir en redes sociales las fotografías de los animalitos que tiene el albergue.



“El apoyo que pedimos es que vengan al refugio y los conozcan, porque en las fotos los ven de una manera, pero en persona ven su carácter, que vengan a adoptar y en redes que nos ayuden a compartir sus fotografías”, comentó.



Por otra parte, aseguró que se continúa con la búsqueda de un nuevo lugar donde instalar el refugio, toda vez que se han encontrado con pobladores que se oponen a que haya estos tipos de lugares.



“Seguimos buscando un lugar adecuado para los animales, no hemos tenido suerte en los lugares que rentamos, no es propio y seguimos buscando, necesitamos ubicar el albergue en otro sitio, de preferencia en el municipio de Coatepec donde puedan vivir en paz.



Necesitamos un lugar donde la gente no se oponga que exista el refugio, que no haya gente que los maltrate, que nos haga maldades porque ya nos ha pasado, con terreno amplio y acondicionar”, finalizó.