Refugio para perros rescatados, en Veracruz Puerto, requiere apoyo para alimentarlos

La fundación de rescate de perros "La Roca" pide apoyo a la población para recaudar alimentos para los más de 200 canes que tiene a resguardo y que fueron salvados de la calle.



Durante este sábado y domingo estarán recibiendo la ayuda en el parque Zamora, señaló la presidenta de la asociación animalista, Norma Cortina, quien lamentó que cada día llegan más perros abandonados porque los dueños ya no tienen ni para comer ellos.



“La Roca” opera a través de eventos en los que se colecta alimento, sin embargo, debido a la pandemia, no han podido recibir ayuda mediante la donación.



"No se pudo hacer el ‘Perretón’, no puedo hacer el concierto, no se puede hacer nada porque todo está prohibido. ¿Cómo mantengo a los animales? Todos los días llegan más y más porque la gente los abandona porque ya se quedaron sin dinero para comer ellos y mucho menos para el animal y entonces el animal va a la calle", dijo.



Actualmente son 200 animales los que se tienen en el albergue y que diariamente deben ser alimentados.



"El problema ha incrementado por la pandemia, por no poder hacer eventos. Con el ‘Club Chihuahua’ se hará una colecta en el parque Zamora, acá a la casa, al albergue, también pueden traer la ayuda".



Diariamente se requieren 75 kilogramos de alimentos para los perros.