Regidor acusa abusos de la Policía Municipal en Tuxpan

El regidor sexto del ayuntamiento porteño, Juan Francisco Cruz Lorencez, acusó a la Policía Municipal de incurrir en presuntos abusos de autoridad y detenciones arbitrarias, lo que, aseveró, ya había advertido previamente en sesiones de cabildo.



“Alcalde Juan Antonio Aguilar, me he quejado de este tema en cabildo y vuelve a suceder el abuso de autoridad, quiero que tomes cartas en el asunto porque esto no puede estar pasando”, señaló el edil en su cuenta personal de Facebook.



Comisionado en Deporte, Cruz Lorencez hizo alusión a la detención supuestamente arbitraria en vía pública de seis jóvenes, quienes aparentemente no habían incurrido en faltas administrativas y ni siquiera habían ingerido bebidas alcohólicas. A uno de ellos, añadió, le causaron una lesión en la mano durante el arresto.



Tras la acción policial, el edil intentó entrar a la comandancia para conocer la situación de los detenidos, pero no se le permitió el ingreso, abundó.



“Pedimos el apoyo del Gobernador, porque lamentablemente aquí, yo como autoridad municipal, la verdad, han violado mis derechos. No pude entrar a la comandancia que porque llevaba mi teléfono. Creo que esta violación no puede ser, señor Gobernador, tenemos que poner un hasta aquí a estos abusos de autoridad”, externó y dijo que interpondrá una denuncia en contra del comandante.



Asimismo, reveló que los seis jóvenes quedaron en libertad tras pagar 500 pesos cada uno, pero sin que recibieran en ese momento los recibos correspondientes, aseveró.