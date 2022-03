Regidor de Ayahualulco acusa al Alcalde por mal manejo de recursos

El regidor único del Ayuntamiento de Ayahualulco, Iván Heriberto Munguía Vargas, pidió la intervención de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, ante las supuestas irregularidades que se están suscitando en esa demarcación, relativas al presunto mal manejo de los recursos públicos y el ocultamiento de la información financiera.En entrevista, indicó que como integrante de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal no ha podido conocer dicha información, pues cuando la solicita al alcalde Arturo Morales Rosas, aparentemente no se la han proporcionado."Solicito la intervención y que se me ponga atención, poniendo hincapié, que la SEGOB y si es posible el mismo Gobernador ponga atención en mi municipio, ya que sí se están suscitando muchas anomalías", abundó.Munguía Vargas, quien reiteró que al día de hoy desconoce en qué situación se encuentran las finanzas de Ayahualulco, razón por la cual las actas de sesiones de Cabildo las ha firmado bajo protesta, tal como le permite la Ley Orgánica del Municipio Libre."El gran atropello lo están haciendo con mi persona pero también con los ciudadanos de Ayahualulco, ya que los datos de transparencia no son transparentes", acusó al recordar que el pasado viernes el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvió las impugnaciones presentadas por obstrucción de su cargo, dándole la razón."Les van a notificar que se me otorgue la información que solicité principalmente con relación a Hacienda y Patrimonio Municipal. Ellos tampoco permiten que las sesiones de Cabildo sean públicas y la Ley Orgánica del Municipio Libre dice que todas las sesiones son públicas, excepto las secretas y para lo cual hay ciertas restricciones", afirmó.En ese sentido, ahondó que en ocasiones que ha querido transmitirlas desde sus redes sociales, el munícipe y la Síndica Única han decidido parar las plenarias argumentando que sólo pueden ser transmitidas por el personal del Ayuntamiento."Hay que recordar que -el Alcalde- es el tercer hermano (en el poder), es pura familia, el primer Alcalde, Abundio Morales Rosas, estuvo a punto de ser desaforado por abuso de autoridad; el segundo hermano, Filiberto Morales Rosas, también por violencia política sobre las ediles; y hoy día está claro que se están violentando los derechos al no darnos la información que por Ley tengo derecho a tener", reiteró el regidor único.Aseguró que los habitantes de su municipio están consternados porque se hacen obras que siguen inconclusas, evidenciando los supuestos malos manejos de los recursos que recibe la administración de Arturo Morales.