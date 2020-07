Regidor de Orizaba sospechoso a COVID-19 se ausenta del Cabildo

El regidor de Orizaba, Emmanuel Gómez, confirmó que el edil quinto, Francisco José Aguilar Ramírez, se tuvo que hacer una prueba de COVID-19 por tener síntomas, la primera salió negativa, pero mañana se realizará otra; hoy no acudió al Cabildo.



“Tengo la información de que uno de los regidores se hizo el examen y salió negativo hasta ahora. Faltó un regidor al cabildo y es el que salió negativo, pero no faltó al cabildo por un tema de que esté así” y fue a pregunta de la prensa que confirmó que el edil al que se hace referencia es Francisco José.



En referencia al dinero que le tendría que llegar a Orizaba, tal y como lo dijo el gobernador del Estado, Cuitláhuac García que se destinaría a los municipios en esta época de COVID-19, dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de cuándo y cuánto les llegaría, pero que preferirían que les entreguen sus partidas federales completas y a tiempo.



Finalmente indicó que analizan el próximo fin de semana abrir el BIORI, pues el ayuntamiento requiere de recursos económicos propios, ya que la reducción de estos en el último mes es del 70 por ciento.