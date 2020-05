Regidor de Poza Rica niega que estuviera en fiesta; recientemente falleció su madre

El regidor del Ayuntamiento de Poza Rica, Víctor Sigfrido Cantú Salazar, aclaró que nunca estuvo en una fiesta este domingo 10 de mayo, revelando incluso que su madre falleció apenas hace días.Este lunes se reportó que incluso personal de Protección Civil y Policía Municipal acudieron a clausurar un festejo donde se encontraba el edil en la colonia Villa de las Flores, donde se encontraba una camioneta oficial asignada a su Regiduría Al solicitar réplica, el Regidor comisionado en Policía y Prevención del Delito desmintió que estuviera presente en dicho lugar en una fiesta.Explicó que el domicilio donde se observó la camioneta pertenece a su auxiliar Armando Martínez Silva, donde vive con su familia y es quien maneja el vehículo para las diligencias que se requieren en la Comisión que tiene asignada como Edil.“La camioneta siempre ha pernoctado ahí (en el domicilio del auxiliar), yo creo que por primera vez se dieron cuenta dónde está, nunca llegó la Policía y es falso que haya acudido porque vieron movimiento”, dijo.El Regidor también aclaró que no hubo alguna fiesta y su auxiliar vive con su esposa, sus hijos, su madre y su hermano; aproximadamente siete personas que están bajo el mismo techo.Esta información fue corroborada con el trabajador de confianza del Edil, quien aseveró que Cantú Salazar no estuvo en su casa y que no acudió ninguna autoridad del Ayuntamiento de Poza Rica a suspenderles alguna fiesta familiar.A decir del Regidor, hace 10 días sufrió la perdida de su madre y ante la pandemia del coronavirus, junto a su homólogo comisionado en Salud, Fausto Jaimit Cabrera Dávila, propusieron que las sesiones de Cabildo fueran en línea, ante la negativa de otros ediles que preferían sostener estas reuniones presenciales, siendo que son mas de 10 ediles y se incumpliría con las propias medidas de la Secretaria de Salud.Mencionó que también propuso pagar a beneficiarios de becas del Ramo 033 bajo un esquema de sana distancia, siendo que el pago se realizó en cada uno de los planteles educativos y bajo ciertos horarios, donde los padres y madres de familia fueron quienes acudieron a recibir el monto asignado.“Fui yo, junto con el doctor Fausto, quienes apretamos (en Cabildo) y pedimos con urgencia que se tomaran medidas más drásticas. No puedo ir en contra de lo que yo digo. Cuando mi mamá vivía, uno de mis argumentos fue que no iba a exponer a mi mamá. No iba a exponer a mi familia en andar en la calle, se enoje quien se enoje, me critique quien me critique”, dijo.Mencionó que ha donado despensas de sus recursos personales, así como la compra de cubrebocas que ha distribuido entre la ciudadanía luego que se aprobó en Cabildo que en Poza Rica se debe usar obligatoriamente esta medida de protección.