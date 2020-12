Regidor pide a xalapeños no comprarle a ambulantes en calle Victoria

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abastos, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, informó que aproximadamente 60 ambulantes decidieron colocarse en las calles Victoria y aledañas, a pesar de que no entregaron a tiempo su solicitud para la nueva ubicación, por lo que no tuvieron los espacios que deseaban.



“Hay un grupo que ni entregó en tiempo y forma la petición, y ahora quieren que se les tome en cuenta. Son como 60 personas, son los que están ahí en Victoria. Desafortunadamente es una medida de presión para que nosotros vayamos accediendo a lo que piden”, dijo.



Aunque esperan llegar a acuerdos mediante el diálogo, que desistan y acaten las normas, también sugirió que la población no acuda a esta área a adquirir los artículos.



“La intención es seguir dialogando, no queremos usar la fuerza pública. Le pediríamos el apoyo a la ciudadanía a que no les compren. Queremos evitar conflictos. Estamos platicando con las áreas operativas para ver qué podemos hacer”, dijo.



De igual forma, reiteró lo dicho por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, de bloquear el acceso a estas calles para que la gente no se concentre y evitar posibles contagios ante la pandemia de COVID-19.



Respecto a los juegos mecánicos que algunos vendedores quieren colocar en la calle Villahermosa, el edil indicó que ya se les negó esta petición, pues es una actividad imposible en estos momentos.