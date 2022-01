Regidor Único de Tlacolulan expone anomalías del Alcalde entrante

El regidor único del Ayuntamiento de Tlacolulan, Abel Hernández Pérez, acusó al alcalde, Raúl Velasco Hernández, de incurrir en "una serie acciones investidas de ilegalidad", desde la ceremonia de toma de protesta o de instalación del Cabildo de ese municipio.En un escrito dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, sostuvo que el nuevo Edil violó al artículo 27 de esta Ley Orgánica del municipio Libre, ya que no rindió protesta pública el pasado 31 de diciembre, pese a haber convocado a la sesión solemne para tal propósito."Éste no se presentó a la sesión; mediante emisario convocó de nueva cuenta a los ediles electos para que nos presentáramos a las 17:00 horas de ese mismo día. Los ediles lo esperamos en Palacio Municipal hasta las 20:00 horas sin tener noticias de él. De nueva cuenta y en claro acto de irresponsabilidad no se presentó. Mediante emisario, quien se comunicó con los ediles electos, se nos pidió hiciéramos acto de presencia en Palacio el día 1° de enero del 2022, a las 12:00 horas, para que se llevara a cabo la sesión de instalación del cabildo pero Raúl Velasco Hernández, por tercera ocasión, no se presentó", narró en el oficio.Hernández Pérez apuntó que ese mismo día 1° de enero, mediante mensaje telefónico le pidió asistir a Palacio al siguiente día 2 de enero del 2021, a las 12:00 horas, para llevar a cabo la sesión de instalación y toma de protesta del Cabildo, siendo hasta ese día que se logró rendir el juramento de Ley."No omitiendo hacer referencia de que el municipio de Tlacolulan, Veracruz, estuvo sin la instalación de poderes el día 1° de enero de 2022, los ciudadanos de Tlacolulan estuvieron sin tener gobierno", puntualizó.El Regidor expuso en el documento que, en la celebración del acto de instalación del Cabildo, el nuevo Alcalde "sorpresivamente" también violó el artículo 28 de esa normativa, ya que nunca se discutió de manera colegiada el nombramiento y le toma protesta de los cargos al Secretario, Tesorero y Contralor del Ayuntamiento y sólo tenía conocimiento del primero de los tres funcionarios."Con relación a los demás puestos desconocía quién o quiénes serían los titulares, siendo igual de grave el hecho de que desconozco los perfiles profesionales y académicos de las personas que el presidente consideró para tales puestos", abundó.El Regidor Único reiteró que "es evidente que el presidente Raúl Velasco Hernández, los ordenamientos legales que mandata nuestra Carta Magna, así como de la Ley que ordena la integración y funcionamiento de los municipios no le interesa hacerlas cumplir, olvidando que el órgano de gobierno del municipio es el Ayuntamiento y que es mediante el cabildo donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas".Asimismo, lo acusó de querer gobernar a su municipio de manera unilateral y sin considerar decisiones colegiadas por el Cabildo, como si se tratara de una "monarquía, probablemente considerando haber obtenido de los ciudadanos potestad para administrar un reinado y no una institución democrática como es el Ayuntamiento".Ante esta presunta falta de garantías en el manejo transparente de los intereses de los ciudadanos de Tlacolulan, Abel Hernández Pérez solicitó al presidente de la JUCOPO su intervención para que sea revisada la conducta del Presidente Municipal y en el caso de haber cometido ilícitos, sean tomadas las medidas de apremio consideradas dentro de la legislación estatal.Además de Juan Javier Gómez Cazarín, la situación denunciada fue expuesta al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), al secretario de Gobierno Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; al propio Alcalde y al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tlacolulan.