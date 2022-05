Regidor xalapeño critica a vocero de Arquidiócesis por apoyar pirotecnia ruidosa

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, rechazó la postura del vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, que se manifestó en contra de multar a los capitalinos por el uso de pirotecnia con ruido, afirmando que esta medida se tomó "al vapor" por parte del Cabildo.En ese sentido, el edil, quien dijo ser católico, manifestó que justificar el uso de fuegos artificiales por tratarse de una tradición asociada a festividades religiosas como el Día de la Santa Cruz va en contra de los principios cristianos que buscan hacer el bien al prójimo."Como católico que soy, siempre lo he sido, mi familia lo es, esa declaración va totalmente en contra de lo que nosotros promovemos como católicos, porque al final siempre hay que pensar en el prójimo, es lo que nos tratan de enseñar y esta iniciativa es pensar en el prójimo, no nada más en nosotros", expresó en respuesta a los comentarios del sacerdote.Cabe recordar que el pasado 19 de abril, la Comuna Capitalina determinó que el uso de pirotecnia con ruido en Xalapa será sancionado con multas que van desde 5 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 481 pesos hasta 96 mil 220 pesos, correspondiendo a las Direcciones de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil dar cumplimiento a estas disposiciones contenidas en la reglamentación municipal."Mucha gente sufre, animales sufren, creo que hay que ir cambiando las costumbres, hay que ir avanzando como sociedad y puedo asegurar que muchos católicos en Xalapa y de todas las religiones, ven bien -la medida-, hay que pensar en el prójimo, hay que cambiar esas tradiciones arcaicas", reiteró.El edil expuso que se pueden llevar a cabo las celebraciones religiosas sin necesidad de usar pólvora, que afecta a los niños que padecen trastorno del espectro autista, adultos mayores, perros y gatos y fauna que vive en la ciudad y que ve alterado su comportamiento por los estruendos que generan dichos artefactos explosivos."Si los albañiles lo entendieron, hay que seguir apoyándolo, hay que evolucionar en todos los sectores de la sociedad y no me parece excesivo, el tomar iniciativas como éstas que la ciudadanía ha solicitado desde hace mucho", puntualizó Daniel Fernández Carrión.Asimismo, enumeró que el pasado 3 de mayo atendieron 294 reportes ciudadanos por el uso de pirotecnia con ruido, principalmente en construcciones, mismos que no requirieron de multas, pues los maestros de las obras entendieron y acataron la prohibición."Llegábamos con un jurídico, personal de Medio Ambiente, de Protección Civil y de la Policía Municipal, yo andaba con ellos y los compañeros de la construcción lo entendían perfectamente, muchos ya sabían (...) Todos -los reportes- fueron apercibimientos, se está haciendo la primera prueba", afirmó.No obstante, el integrante del Cabildo de la Ciudad indicó que hubo quejas que no pudieron ser canalizadas y revisadas adecuadamente debido a que no se ofrecieron detalles del lugar preciso donde se estaban usando los fuegos artificiales."Es muy importante en las fechas que se avecinan que la gente nos ayude diciéndonos calle y colonia, son denuncias anónimas", concluyó.