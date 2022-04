Regidora afirma recibir hasta 4 quejas diarias por cobros excesivos de CMAS Xalapa

La regidora segunda del Ayuntamiento de Xalapa, Helen Sarmiento Jaén, indicó que diariamente reciben en su oficina entre tres y cuatro quejas ciudadanas relativas al servicio potable por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).Señaló que a estos reclamos, se suman las que llegan directamente a la paramunicipal, donde la mayor parte de ellas relacionadas con el cobro de tarifas excesivas en comparación con el recibo inmediato anterior."Diario me han llegado hasta tres o cuatro quejas que yo tengo identificadas obviamente faltan los datos que tengan en la CMAS", indicó en entrevista al asegurar que son canalizadas y atendidas a la brevedad.En ese sentido y como titular de la Comisión Edilicia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; aseguró que de manera interna, en la CMAS ya se realizan los ajustes para que el proceso de atención sea más eficiente."Ahorita ya se hizo el cambio de personal en atención a usuarios para le mejora, hicieron cambios en atención ciudadana, se puso un módulo específico para toda la gente que quiera llegar aclarar sus recibos lo puedan hacer de manera directa y que no tarden demasiado en que les resuelvan su problema", afirmó la edil morenista.Además explicó que los cobros elevados en ocasiones tienen que ver con que el sistema de cobro, se está modificando y eso hace que haya la disparidad, misma que corrigen de forma manual cuando el ciudadano acude a hacer el reclamo."Eso se resuelve con el área de compañeros lecturistas, se hace la modificación que le corresponde y es como se resuelve con los ciudadanos; el sistema es el que hace el desfase y ahorita que están haciendo las modificaciones es donde manualmente tenemos que modificar de acuerdo a la lectura que marque el aparatito (el sistema) está teniendo modificaciones, es eso”, mencionó.Expresó que el reto la actual administración municipal es mejorar la operatividad del organismo operador, en lo cual ya están trabajando."Vamos a hacer modificaciones, el organigrama es muy grande, depurar no, se necesita una reestructuración, hacerlo más eficiente, la cuestión operativa nos está rebasando y la población lo sabe y queremos hacer mejoras”, destacó finalmente.