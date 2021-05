Regidora de Perote no fue plagiada ni secuestrada pero movilizó a policías: Gobernador

Al confirmar que la regidora de Perote, Angelina Zavaleta Córdoba, ya fue localizada tras desaparecer desde el pasado domingo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó que no fue secuestro ni plagio y criticó que se movilizara a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por un asunto que queda en el “entorno familiar”.



“Se resolvió el caso, está en su casa y la Fiscalía General del Estado nos informa que se descarta tanto el secuestro como la privación ilegal de la libertad, por lo tanto queda este asunto en el entorno familiar”, dijo en conferencia de prensa este viernes desde el Palacio de Gobierno.



El titular del ejecutivo explicó que la FGE atendió este asunto desde el inicio, por lo que tuvo que guardar la secrecía, para salvaguardar el riesgo que pudiera estar la presunta víctima, resultando que su desaparición, reportada por sus familiares y posteriormente confirmada por el alcalde de Perote, no tuvo relación con un secuestro o privación ilegal de la libertad.



Expuso que se harán las diligencias correspondientes a fin de averiguar qué sucedió realmente con la edil peroteña.



De igual modo, comentó que un caso similar fue el de un joven, hijo de un profesor de Colipa, que presuntamente había sido secuestrado en la ciudad de Veracruz, pero no fue así.



“Lamentamos mucho que en ambos casos se haya requerido todo el esfuerzo de fiscalías, de policías, etcétera, y finalmente era un asunto prácticamente... que decía: quedó en el entorno familiar”, expuso.



Para finalizar, destacó que al menos están resueltos los dos casos, ya que ambas personas están con sus familias y continuará el procedimiento de acuerdo a lo que haya sucedido.