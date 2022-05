Regidora de Tlaltetela gana querella contra Ayuntamiento que le redujo salario

Denuncian al Alcalde de Tlaltetela por entorpecer las funciones de la Regidora Segunda. Acusan que se trata de discriminación y violación a sus derechos como mujer.La Regidora Segunda del Ayuntamiento de Tlaltetela, Liliana Rosales Rosales, declaró en rueda de prensa que con esta denuncia ya suman tres las que ha interpuesto en contra del mandatario municipal por obstaculizar sus labores y ahora fue por la reducción en la remuneración que percibe, que es menor a la de sus compañeros de Cabildo."Quiero manifestar que con esta sentencia ya son tres las demandas ganadas al Ayuntamiento de Tlaltetela, en las que tanto el Presidente Municipal como lo demás ediles han intentado obstaculizar el ejercicio de mi cargo como regidora, para no permitirme desempeñar adecuadamente mis atribuciones", dijo.Explicó que ante las denuncias, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha resuelto que se revoquen las actas y los acuerdos tomados durante las juntas de Cabildo en las que hay inconsistencias como no permitirse grabar las sesiones, pues las juntas de Cabildo son ejercicios públicos.Además, también deberán reformar la manera en que convocan a sala de Cabildo, ya que aseguró, no lo hacen de manera formal y a veces no convocan.Informó que uno de los principales problemas por los que decidió presentar la denuncia es por tener una remuneración de aproximadamente 40 mil pesos menos al año respecto de sus compañeros, por lo que también les fue ordenado una modificación en el presupuesto de egresos y hacer el pago retroactivo a las diferencias de pago."Dentro de dichas resoluciones el Tribunal ha ordenado revocar actas y acuerdos de Cabildo, también les ha señalado la forma de cómo deben convocar a Cabildo a partir de ahora, permitirme grabar las sesiones y modificar el Presupuesto de Egresos", agregó.Asimismo, el asesor legal de la Regidora, Carlos Fernández Cabrera, declaró que así como este caso, hay varios ayuntamientos que inciden en la misma práctica, con la finalidad de tomar las decisiones arbitrariamente."La obstaculización del cargo comprendía la indebida convocatoria del Cabildo, es un tema recurrente en los ayuntamientos, que no los convocan de manera formal, simplemente les avisan, a veces no, y toman decisiones (sin tomarlos en cuenta)", finalizó.