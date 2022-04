Regidora del Puerto de Veracruz acusa “violencia política” de síndico municipal

La Regidora décimo segunda del Puerto de Veracruz señala violencia política por parte del representante legal del Ayuntamiento, “es una falta de respeto del síndico al expresarse de esa manera tan vil y tan baja hacía nosotros”, señala Lizzette Martínez Echeverría.Esto, luego que Manuel Rivera Polanco, síndico municipal, declarara ayer que a los regidores de MORENA se les explica “con bolitas y palitos” y no entienden los temas, en relación al crédito de 70 millones que pedirían al banco, el cual no fue aprobado en Cabildo.“Yo creo que estos señores se fueron de vacaciones de Semana Santa, nosotros no, nosotros sí estábamos trabajando; se pudieron acercar a nosotros el día lunes, tenemos siempre un precabildo, tanto con la bancada del PAN, con la bancada de MORENA y se les explica con bolitas y palitos si no entienden el tema de contabilidad”, declaró.Lamentó la situación, dijo que si el representante legal del Ayuntamiento se expresa de esa manera, que calidad moral tiene al denostar al Cabildo de MORENA.“Lo que si repruebo es la manera tan baja de utilizar la expresión y el posicionamiento para ofendernos como regidores y eso prácticamente se ve enmarcado como violencia política”.De igual forma, dijo que lejos de votar a favor o en contra en las sesiones de Cabildo, le recordó que es de sus pares, por lo tanto le exige se disculpe, en relación al código de ética y conducta con los servidores públicos deben desenvolverse.“No estamos en contra de tomar decisiones que beneficien a las familias veracruzanas, sin embargo, al no tener una claridad y transparencia de dónde va a ir destinado este crédito, pues no podemos tomar una decisión”, concluyó la Regidora.