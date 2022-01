Regidoras morenistas de Poza Rica olvidan austeridad y votan contra reducir sueldos

A pesar de que ediles del municipio de Poza Rica tiene sueldos con montos exorbitantes, por el doble de lo que gana el Gobernador, morenistas dieron la espalda a la austeridad que impulsa el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mismo que les otorgó el espacio público.El día de ayer martes, de manera sospechosa y al parecer por acuerdo morenista, las ediles Rosa Alegría Castillo y Damiana Leticia Dimede se unieron a la oposición para votar en contra de la reducción de salario propuesta por el alcalde Fernando Luis Remes Garza, “El pulpo Remes”, también emanado de las filas de MORENA.Desde la sesión previa, donde la propuesta original de reducción de salario a la comuna era de 50 por ciento, los ediles de oposición mostraron su postura en contra, misma a la que se unieron la regidoras morenistas Rosa Alegría Castillo y Damiana Leticia Dimede.Por ello, la propuesta quedó en 20 por ciento y se esperaba que fuera aprobada por la mayoría de MORENA en el Cabildo.Sin embargo, durante la votación, las regidoras Rosa Alegría Castillo y Leticia Dimede votaron en contra de la propuesta del Presidente Municipal y por ende, en contra de la austeridad, uno de los principales preceptos que impulsa el partido que les otorgó el lugar en el Cabildo.Es así que, de los 14 integrantes del Cabildo, con 6 votos a favor y 8 en contra, no se aprobó la reducción salarial del 20 por ciento en Poza Rica.Cabe mencionar que los sueldos anteriores en dicha demarcación y los cuales quedarían intactos, según el portal de transparencia, son los siguientes: el Presidente Municipal tiene un sueldo mensual de 155 mil 224 pesos; la Síndica 147 mil 751 pesos; entre los Regidores varían los sueldos, algunos tienen un monto mensual de 155 mil 725 pesos, es decir, un poco más que el Alcalde; otros 147 mil 976 pesos y unos más 140 mil 227 pesos.La versión que circuló en el Ayuntamiento fue que desde la previa, el propio Alcalde negoció con sus Regidores para acordar que dos ediles morenistas votaran en contra de su propuesta y no pasara, así simularía que impulsaba la austeridad pero que democráticamente se rechazó. No obstante, aunque esta versión no ha sido confirmada, los ediles de Poza Rica continúan con salarios exorbitantes en contra de la austeridad que pregona MORENA.La lista de ediles que mantendrán estos sueldos y el sentido de su voto ante la reducción de salarios, es la siguiente:- Presidente:Fernando Remes - MORENA. A FAVOR-Síndica:Lizeth Guerra - MORENA. A FAVOR-Regidor 1:José Jesús García - MORENA. A FAVOR-Regidora 2:María Fernanda Salas - MORENA. A FAVOR-Regidor 3:Daniel Yáñez - MORENA. A FAVOR-Regidora 4:Marisol Hernández - MORENA. A FAVOR-Regidora 5:Rosa Alegría Castillo - MORENA. EN CONTRA-Regidora 6:Damiana Leticia Dimede - MORENA. EN CONTRA-Regidora 7:Leslie Ortiz - PAN. EN CONTRA-Regidor 8:Victor Benavidez - PRI. EN CONTRA-Regidora 9:Martha Irene Vargas - Unidad Ciudadana. EN CONTRA-Regidor 10:Javier Romero - PRD. EN CONTRA-Regidor 11:Ricardo- Fuerza México. EN CONTRA-Regidor 12:Celso Rogelio Quiroz - MC. EN CONTRA