Regidores de Ixtaczoquitlán critican que sólo los citaran para aprobar “Ley Nahle”

Debido a que el alcalde Nahum Álvarez Pellico se encuentra más ocupado en atender los temas políticos con miras a las elecciones del 2024 que en gobernar, en Ixtaczoquitlán están ocurriendo una serie de irregularidades que pudieran llevar al municipio a un subejercicio, advirtieron los regidores Óscar Maciel Dorantes (PVEM), María de los Ángeles Hernández Ochoa (PAN) y Juan Manuel Hernández Lobato (PRI), acompañados por el agente municipal de Cuautlapan, Álvaro Cerón Flores.Los ediles explicaron que a pesar de que llevan meses solicitando una sesión de Cabildo en la que se puedan tratar temas que son de interés para la población, el presidente municipal ha hecho caso omiso; sin embargo, la noche del 2 de agosto fueron convocados a una sesión de Cabildo para este miércoles a las 8:30 horas, en donde se pidió la aprobación para la llamada “Ley Nahle”.Lamentaron que en vez de tratar los asuntos que reclaman los ciudadanos, “se nos convoque para cumplir caprichos del Gobernador” con un tema que además sienta un precedente de violación grave a la soberanía de la entidad que costó sangre de los antepasados.Los regidores señalaron que hoy el principal reclamo de los ciudadanos es por servicios públicos, en especial agua potable y seguridad, mientras que ellos han pedido conocer las cuentas públicas del municipio, que a la fecha no se han presentado.Remarcaron que a la fecha el Alcalde sigue siendo omiso en llamar a los dos regidores suplentes (uno de MORENA y otro de MC) pese a que incluso uno ya fue llamado por el Congreso local y el cambio figura en la Gaceta Oficial, pero el munícipe les dijo que no lo convoca porque el Ayuntamiento no ha sido informado por parte del Congreso.Afirmaron que a esa irregularidad se suman otras como la falta de cumplimiento del Portal de Transparencia, además de que a ocho meses de iniciada la administración no se sabe de obras.Destacaron que habiendo tantas necesidades de la población, sería lamentable que por un subjercicio se tuviera que regresar dinero a la Federación.