Regidores de MORENA no dejaron que Veracruz Puerto se “endeudara”

A pesar de que fue una propuesta del mismo Gobernador del Estado, los regidores de MORENA de Veracruz votaron en contra de la solicitud que hizo el Ayuntamiento para que se les adelantara el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones Municipales para obras en zonas marginadas, lamentó el síndico Manuel Rivera Polanco.Recordó que fue el mismo mandatario estatal quien invitó a los Alcaldes a requerir este adelanto, que en el caso del puerto de Veracruz son 70 millones de pesos, aunque Rivera Polanco rechazó que se trate de un endeudamiento."No es un endeudamiento, eso quiero aclararlo. Ayer lamentablemente y eso a mí me sorprendió, que la propia bancada de MORENA votara en contra de su Gobernador, porque la Gaceta Oficial, que precisamente aquí tengo, nos especifica que los 212 municipios podemos tener ese adelanto y este recurso viene etiquetado para obra pública, para componer escuelas, para alcantarillado, para beneficiar a zonas marginadas y es pagable de los mismos recursos que nosotros íbamos a recibir, nada más que por adelantado".Señaló que ya se les había explicado la solicitud realizada para el adelanto de las participaciones, sin embargo, los regidores “no leen”, aun cuando ya estaba publicado en la Gaceta Oficial del Estado."Por supuesto que no es un endeudamiento, esto es un adelanto del beneficio que nos otorga el Fondo Aportaciones Municipales, (...) no leen”.La fecha máxima para acceder a este beneficio es el 31 de mayo, al Ayuntamiento de Veracruz por este concepto le corresponden 158 millones de pesos, por ello, la cifra requerida de adelanto es 70 millones de pesos.