Registro Civil de Córdoba reinicia trámites de bodas y divorcios

Al estar Veracruz en semáforo naranja de COVID-19, la Oficialía del Registro Civil de Córdoba retomó las bodas y los divorcios.



Los interesados podrán llevar su documentación a la oficina a fin de que les agenden fecha pues no será de inmediato debido a que se acumularon las solicitudes desde marzo pasado cuando inició la contingencia, explicó el titular de la dependencia, Norman Jiménez.



Explicó que no se permiten aglomeraciones, sólo los cuatro testigos, los contrayentes y los padres, además bajo la recomendación de que no puede haber fiestas.



También los trámites para divorcios fueron retomados, ya que con la nueva iniciativa de ley se pueden hacer de manera exprés, de un día para otro si están de acuerdo.



Mientras que los registros de nacimiento y defunciones siguen de manera normal, es decir el personal a su cargo siempre estuvo trabajando de manera normal en guardias y horario corrido por lo que no pueden parar al ser una oficina con mucho trabajo.