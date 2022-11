Registro Civil de Orizaba ha hecho 4 cambios de sexo genérico

Aproximadamente 4 personas han llegado al Registro Civil (RC) de Orizaba para pedir su cambio de sexo genérico, dio a conocer el titular de esta oficina, Alan Osorio Falcón, quien agregó que este proceso es muy fácil de realizar.Explicó que la persona interesada, hace un escrito libre, dirigido al director general del Registro Civil del Estado, donde piden que con fundamento en el artículo 8 Constitucional se le apoye para el cambio.“Por lógica debe de estar en el municipio donde efectúa la solicitud y deben de señalar el número de su acta y fechas de registro, sea varón o sea mujer e indicar el nombre que ahora va a llevar la persona”.El oficial del RC de Orizaba, destacó que es importante puntualizar que solamente se cambia el nombre, pues los apellidos no sufren variación. “Lo que se cambia es el sexo de masculino a femenino o de femenino a masculino”.Otro aspecto importante de destacar es que la persona debe ser mayor de edad.A su petición debe agregar una copia sencilla y simple de su acta así como de la credencial de elector; identificación con fotografía si no tiene aún su INE y dejar un número de contacto porque estos papeles se remiten a la Dirección General y la dependencia se encarga de darle el seguimiento.“De allá se comunican con el interesado en un espacio de 5 días y se les pide que se traslade a Xalapa para la entrega de su acta con la modificación y con su CURP nueva.“A mí como titular del Registro Civil de Orizaba, solamente me indican que es un trámite interno, donde se me pide que reservé el acta primigenia porque no dará ya ningún testimonio, toda vez que el interesado recibió una modificación”.Concluido el proceso sólo se incrusta la nueva con el cambio de sexo genérico y así en cualquier momento pueda sacar copias certificadas.