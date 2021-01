Registro Civil limita servicios en Xalapa por pandemia y causa molestias

Gran molestia ocasionan las disposiciones emitidas por el Registro Civil del Estado, en Xalapa, para la realización de trámites, ya que por la pandemia del COVID-19 sólo se atiende a un promedio de 40 personas diariamente.



A decir de quienes tienen la necesidad de tramitar documentación en las oficinas, se han dado casos en que deben esperar dos o tres días y no se da preferencia para el día siguiente a aquellos que ya hicieron fila.



El señor Tomás Mora Domínguez, proveniente del municipio de Cosamaloapan, explicó que este miércoles llegó a las 5:00 horas y a pesar de la lluvia que azotaba, ya había 60 personas haciendo fila.



Algunos intentaban obtener una ficha para ser atendidos desde el pasado lunes, de acuerdo con una mujer que venía del puerto de Veracruz.



“A pesar de las inclemencias del tiempo, por la lluvia que azotaba, no nos movimos de nuestro lugar, pues la fila llegaba casi hasta la avenida Lázaro Cárdenas y la gente seguía llegando”, dijo Mora Domínguez.



Detalló que a las 7:00 horas, un elemento de Seguridad Pública salió para informarles que “por instrucciones del director general del Registro Civil del Estado, Omar Cruz Cruz”, sólo se entregarían 40 fichas. Los demás tendrían que esperarse hasta este jueves para su turno correspondiente.



Los ciudadanos, cabe señalar, buscan obtener actas de defunción, actas de nacimiento, actas certificadas, rectificación administrativa y el nuevo formado en PDF de dichos documentos, entre otros.



Ante estas inconveniencias, los usuarios piden que el Registro Civil difunda cómo atiende actualmente. De esta manera se evitaría que muchos se trasladen desde sus lugares de origen a la Capital.



“No nos atienden, hay mucha gente que quiere obtener sus documentos por línea; hay un número telefónico y por vía internet y no responde nadie; no hay la debida atención”, dijo el señor Tomás.



Sobre su caso, explicó que el Registro Civil de Cosamaloapan no tiene los nuevos formatos de PDF, los cuales sólo se obtienen en la Dirección General.



“En lo personal, me urge hacer el documento para hacer trámite en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y nos piden el nuevo formato de PDF y no contamos con él”, añadió.



Finalmente, responsabilizó de esta desorganización a la Secretaría General de Gobierno, pues dicha institución depende de ella y no hay la debida coordinación.