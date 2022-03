Registro Nacional de Turismo, con beneficios para prestadores de servicios

El consultor del sello de calidad “Punto Limpio”, Alfonso Tolentino Hernández, informó que unos 50 prestadores de servicios turísticos en Orizaba ya se dieron de alta en el Registro Nacional de Turismo, y aunque no existe una sanción por no inscribirse, la Secretaría de Turismo (SECTUR) lo exige."De acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Turismo, es un requisito y una obligación por parte de los prestadores de servicios de acuerdo a la Ley General de Turismo y del Estado de Veracruz y la Ley General de Turismo Nacional, además ese es un beneficio para ellos, porque les da mayor publicidad y tenemos una página donde se les da el impulso para que puedan tener la difusión necesaria, y sepan nuestros turistas que son empresas certificadas".Explicó que se busca hacer conciencia entre los prestadores de servicios turísticos, reiterando diversos beneficios como: certificaciones, capacitaciones, promociones que hay dentro de la SECTUR."No pasa nada si no lo tienen, pero sí es importante poseerlo, además la ley marca que es una obligación", de igual forma agregó que restaurantes y hoteles son los más interesados en contar con éste y en menor cantidad los de aventura, agencias de viajes.Asimismo indicó que los lineamientos de la Secretaría de Turismo Federal, marcan que en los Pueblos Mágicos es necesario que sus prestadores de servicios tengan dicho registro, "es una de las cosas que se les piden para que estén dentro de los lineamientos, y poder promocionar a nivel nacional".