Registro Público de la Propiedad de Xalapa cumple 150 años

Pese a la contingencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, que confinó a casi toda la población xalapeña desde el pasado 21 de marzo del 2020, la oficina del Registro Público de la Propiedad del municipio de Xalapa no cerró sus instalaciones y siguió otorgando el servicio a quien lo requería, aseguró la titular de la misma doctora Alma Rosa Álvarez Reyes.



En entrevista, la funcionaria dio a conocer que el próximo 21 de febrero, se celebrará el 150 aniversario de la instalación de la primera oficina del Registro Público en esta capital, ya que el primer libro con que se cuenta, data del año de 1871 y con fecha 21 de febrero se tuvo la primera inscripción en él.



Las primeras oficinas fueron instaladas en los altos del palacio municipal de Xalapa, actualmente están ubicadas en la avenida Venustiano Carranza # 316, a un costado del parque Infantil Rafael Murillo Vidal, en esta ciudad de Xalapa, laborando en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.



La titular del Registro Público de la Propiedad en Xalapa, precisó que del 100% de la actividad que se tendría en una época normal, con lo de la pandemia del coronavirus Sars Cov 2 “si acaso ha bajado en un 20% el otorgamiento de los servicios solicitados.



Dijo que por la pandemia del COVID-19 se tuvieron que tomar medidas sanitarias y más que nada se respetan las alertas que se han emitido últimamente en el estado. “Estas oficinas son de puertas abiertas y se le pide a los usuarios “que cualquier cuestión que tengan, pidan hablar con una servidora ya que tengo la obligación de subsanar y corregir cualquier situación, ya que somos servidores públicos, obviamente no somos perfectos, pero si somos perfectible”, abundó.



Informó que en lo que va del presente año, se han realizado alrededor de mil 200 trámites. “La verdad si hay mucho movimiento. Entre los trámites que más tenemos son: Inscripciones de compra venta, créditos, cancelación de hipotecas y donaciones; la carga más importante son las inscripciones, certificados de libertad de gravamen y búsqueda de propiedad”, señaló.



La responsable de la Oficina del Registro Público de la Propiedad de Xalapa indicó que en la capital veracruzana no ha bajado la compra y venta de inmuebles; esto se ha mantenido, tan es así que los Notarios, que son los que hacen y constituyen estos actos jurídicos de compra venta y créditos siguen teniendo trabajo; ese trabajo se refleja en nuestro quehacer diario en las solicitudes tanto de los usuarios y como sector notarial, si habido tráfico inmobiliario, puntualizó.



Dio a conocer que los costos de los trámites de registros públicos de la propiedad son los establecidos en el Código Hacendario Municipal, y su costo varía de acuerdo al trámite a realizar.



Como ejemplo, citó que el certificado de libertad de gravamen es de $ 546.00; certificado de búsqueda de propiedad $ 546.00; certificado de no poseer bienes $109. 27; certificado de inscripción $ 546.00; certificado de no inscripción $ 3,825.00; certificado de historia registral de 5 años $ 1,093.00; de 10 años $ 2,186.00; certificado de notas marginales $ 1,093 00 y copia certificada por cada hoja $27.00.



Además, cancelación de INSUS y en Patrimonio del Estado, $ 219.00; cancelación de hipoteca o embargo, $ 1,093.00; cancelación de hipotecas foráneas $ 1,407.00; auto declarativo de herederos $ 874.00; inscripción de embargos $ 2,404.00.

De igual manera, actos de traslativos de dominio, $ 1 858.00; inscripción de apeo y deslinde, $ 1 858.00; copia certificada folio eléctrico, $ 38.00 e inscripción de sociedades mercantiles, $ 2 186.00. Todos los pagos se tienen que hacer para Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, concluyó.