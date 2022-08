Registro Público llama a aprovechar el Mes del Testamento

Celina Quintero Padilla, directora general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, pidió convertirse en promotores de la cultura de la legalidad y de protección al patrimonio, acudiendo a realizar su testamento durante el mes de septiembre, pues el costo será menor.Entrevistada en el municipio de Nogales, a donde acudió para acompañar al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, indicó que a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Colegio de Notarios del Estado, no cesará la insistencia en este tema, pues así las familias podrán evitar problemas cuando fallezca alguno de sus integrantes."No olvidemos que hacer nuestro testamento es también una responsabilidad social, que la podemos cumplir poseyendo este instrumento legal que brinda certeza y seguridad jurídica a cada familia", explicó.Incluso agregó que no importa la edad, la invitación es abierta para que toda persona tenga este documento y de acuerdo a su voluntad decida el destino de sus bienes cuando fallezca.Añadió que el mes entrante se redoblarán esfuerzos y se participará de la mano de los notarios de la Entidad, para brindar la asesoría necesaria a todos los interesados en conocer más acerca de este proceso.Reconoció que poco a poco se ha ido avanzando en la cultura de que la gente haga su testamento, incluso dijo que los mismos notarios han señalado que cada vez ven mayor presencia de gente joven decidida a dar este paso, pues consideran es un deber y responsabilidad tener todo en orden.Con la campaña "Mes del Testamento" se pretende beneficiar con 10 mil documentos a bajo costo a municipios de la región de las Altas Montañas.Al ponerse en marcha la campaña en el municipio de Nogales, el Secretario de gobierno explicó que se pretende concientizar a quienes teniendo un patrimonio necesitan ponerla en orden.Cisneros Burgos comentó que la cultura del Testamento ha ido creciendo y cada vez son menos los juzgados que destraban conflictos sobre la tenencia de propiedad.Indicó que el trámite de este instrumento se puede tramitar durante septiembre y tendrá un costo de mil pesos, más 150 pesos por el trámite del documento ante la Dirección del Registro Público, de Archivo y Notarías.Por su parte, el alcalde de Nogales, Ernesto Torres Navarro, exhortó a la población a regularizar predios y lotes, a escriturar y poner en orden el testamento, lo cual no signifique que exista un riesgo de muerte para el titular, sino más bien se trata de una manera de anticiparse a una tragedia de la cual nadie está exento.Asimismo, el presidente del consejo directivo del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Adolfo Montalvo Parroquín, recordó que en el año 2004 fue instituida la campaña "Septiembre Mes del Testamento".Lo anterior como resultado de la confluencia de una política pública para fortalecer la seguridad jurídica, evitar conflictos sociales y del interés del notariado mexicano, para promover sus servicios a precios más accesibles, aproximar certezas, estimular la cultura jurídica y la armonía familiar.