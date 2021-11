Reglamento del Congreso prohíbe convertir comparecencias en “romerías”

Este lunes inician las comparecencias de los Secretarios de Despacho para la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y los comparecientes tienen prohibido convertir en una “romería” el Palacio Legislativo.De acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, sólo podrán acompañarse de un máximo de 20 colaboradores, quienes al igual que el compareciente evitarán, al interior del Palacio Legislativo y en los alrededores de éste, todo acto multitudinario o de promoción personal con tal motivo y por cualquier medio y se conducirán en todo momento con apego a los principios que establecen la relación respetuosa entre los Poderes del Estado.Además, la seguridad del recinto y de las personas estará a cargo exclusivamente del personal de vigilancia del Congreso, el que en ningún caso podrá ser sustituido o desplazado por el de otro Poder o dependencia.Por razones de seguridad o cuando se exceda el aforo del recinto, la Comisión respectiva podrá disponer que se limite el acceso al mismo.Los diputados podrán estar presentes en el reciento o por vía remota, tal como se encuentra previsto para las sesiones a distancia.Este lunes 22 de noviembre, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, inicia este lunes la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.Cada uno de los secretarios de despacho acudirá al auditorio “Sebastian Lerdo de Tejeda” del Palacio Legislativo para ampliar ante las Comisiones Permanentes la información sobre el Estado que guarda la administración pública estatal.El miércoles 8 de diciembre, Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil, concluye el ciclo de comparecencias.De acuerdo con la Constitución Política de Veracruz, el lunes 13 de diciembre a las 11 de la mañana acudirá el titular del Poder Ejecutivo para que, ante el Pleno de Diputados, de respuesta a los cuestionamientos de los representantes populares.Los comparecientes tienen la obligación de enviar, con 48 horas de anticipación por lo menos, el texto inicial de su comparecencia al presidente de la Comisión que corresponda, el cual distribuirá a todos los diputados, a más tardar 36 horas antes de la comparecencia.El formato señala que el compareciente hará uso de la voz en el momento en que se lo indique el presidente de la Comisión y leerá un texto introductorio, para mejor comprensión podrá apoyarse con los medios pertinentes, a fin de que el mismo sea lo más completo posible, basado en datos objetivos y sin exceder 30 minutos.Al concluir la exposición inicial, la Comisión abrirá el registro de participantes hasta por 5 minutos. Agotado el registro, iniciarán los cuestionamientos y el orden de participación de los diputados en los cuestionamientos será el siguiente:Se establecerá una ronda de preguntas, en la que participará un diputado por cada Grupo Legislativo, en el orden de mayor a menor representación en el Congreso, seguido de los diputados que no conformen grupo; y en una segunda ronda, el orden se determinará por insaculación.Si algún diputado registrado ante la Comisión no se encontrase presente en el lugar de la comparecencia o conectado de manera remota al momento de su turno para preguntar, se concederá el uso de la voz al siguiente de la lista.Cada pregunta deberá formularse en un término que no excederá de 5 minutos y para la respuesta se concederá un lapso máximo de 15 minutos; los diputados que consideren no haber recibido respuesta a alguna de sus preguntas podrán solicitar al presidente de la Comisión, sin exceder su intervención de 5 minutos, que requiera al compareciente para que la responda en un lapso no mayor a cinco minutos.Al finalizar la última respuesta del compareciente, se concederá el uso de la voz hasta por dos minutos al diputado que lo haya cuestionado. En caso de que el servidor público se comprometa a entregar posteriormente la información requerida, deberá hacerla llegar en un plazo de 48 horas.