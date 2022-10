Regresa a Xalapa el recorrido de terror, esta vez con temática vudú: “La Fábrica Maldita”

Regresa a Xalapa, en su segunda edición, el recorrido de terror “La Fábrica Maldita”, señalado por sus organizadores como no apto para cardíacos y de “un miedo diferente”.“Es un evento diferente, con todas las medidas de seguridad, es una parte distinta de la fábrica que la mayoría no conoce qué es boscosa, va a ser para toda la familia y con todas las medidas de seguridad, contamos con equipo de protección Civil, paramédicos para cualquier evento”, comentó uno de los organizadores Armando Saldaña.Mismo que señaló que este es un evento que no podría ser apto para personas cardiacas ya que podrían desmayarse al ser asustados por los 22 actores, entre estudiantes y profesionalizados, que conforman este recorrido guiado con temática Voodo.Pese a manejarse como un espectáculo terrorífico, este contará también con recorridos para personas que podrían necesitar ayuda al asustarse fuertemente, así lo señaló la integrante de esta organización, Joselyn Dávila; “si contamos con un recorrido guiado ya sea para embarazadas o cardiacos, es totalmente diferente, alguien de nuestro equipo acompaña a la persona y ve de manera diferente el recorrido, los actores no lo asustan ni lo corretean para que aquellas personas puedan apreciarlo de diferente manera sin tener que vivir el terror de que alguien lo va a seguir”.“Van a vivir un miedo diferente, no al que están acostumbrados como los que otros ofrecen, hay otros eventos que también son buenos pero el de nosotros es diferente”, dijo Saldaña.Este evento será llevado a cabo en la fábrica de San Bruno, ubicada en la avenida Mártires 28 de agosto, iniciando el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre a partir de las 19 horas, finalizando hasta que la última persona haga el recorrido.El precio de preventa es 70 pesos y contarán con una promoción para estudiantes, cuya entrada será en 60 pesos presentando su credencial.Para adquirir entradas se pueden consultar en la página en Facebook, Fábrica Maldita, así como dinámicas para ganar cortesías.