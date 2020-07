Regresa bañado a tu casa: si te “escapas”, moteles de Xalapa ofrecen comprar tu despensa

La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 ha provocado una caída de hasta del 70 por ciento en la ocupación de moteles en la ciudad de Xalapa. Ante ello, empresarios del sector han tenido que implementar iniciativas innovadoras para sobrevivir.Es el caso de la empresa Moteles Xalapa, administradora de los moteles Cielo Good Luck, Cielo Concept Hotel, Paraíso, María Enriqueta y Crystal, ubicados en distintos puntos de la ciudad, que lanzó la iniciativa “¡Sal de compras y regresa bañado a tu casa!”, así lo informa la gerente Clara Patricia Martínez Jiménez, al explicar el procedimiento para comprarte tu despensa, mientras te das una “escapadita” a cualquiera de estos cinco moteles.“A raíz de esta pandemia nosotros quisimos innovar, captar más clientes, porque vimos una baja por todos los que estaban en cuarentena. Entonces quisimos darle un plus al cliente. Nuestro lema es que si tu único ratito es ir a hacer la despensa, porque tienes que estar en casa, nosotros te ayudamos y te la entregamos completa en tu habitación.“Aquí nuestros clientes nos contactan vía Facebook (Moteles Xalapa) o WhatsApp al número 2281 054778, las 24 horas del día, nos pasan su lista detallada, el hotel al que quieren acudir, nos dicen la hora y el tipo de habitación. Nuestro repartidor va al súper que ellos sugieren, hace la despensa y a la hora indicada el cliente tiene su despensa en la habitación, con todas las medidas higiénicas y sin costo extra”, explicó.Esta iniciativa, comenta Clara Patricia Martínez, surgió en el Motel Cielo Good Luck, de Ruiz Cortines, pero por el éxito que tuvo, se implementó en Cielo Concept Hotel, Paraíso, María Enriqueta y Crystal.El servicio se ofrece las 24 horas del día. En la conversación por los chats privados de estas redes sociales, los clientes detallan el tipo de productos que desean, la hora en la que ocuparán la habitación y el hotel de su preferencia.En ese momento, el encargado de la lista manda a un repartidor —también los tienen en servicio las 24 horas— y ellos hacen la despensa, con todas las medidas de higiene y sanitización. El cliente puede dar un anticipo o pagar toda la cuenta con el cobro de la habitación que utilizó por cuatro o más horas.Tanto en el servicio de compra de despensa, como en el uso de las habitaciones, esta cadena de moteles ofrece todas las garantías de higiene a sus clientes.“El motel, de por sí, te puedo asegurar que es una habitación mucho más limpia, que una habitación tradicional de hotel. El negocio del motel es la limpieza y la discreción, pero lo más importante es la limpieza, porque se realiza una actividad muy íntima, la cual debe de estar perfectamente pulcra”, indica.Expresa que además, en Moteles Xalapa todo el personal trae cubrebocas, hay gel sanitizante, tienen tapetes sanitizantes y se han tomado todas las capacitaciones que da la Secretaría de turismo federal, para evitar contagios.El servicio del “súper” a la puerta de la habitación también brinda a los clientes una mayor seguridad para evitar contagios, porque el “súper” desafortunadamente es un lugar de alta probabilidad de contagios. Entonces en el motel estás solo con una persona y probablemente evitas más el contagio que yendo al súper.Clara Patricia Martínez precisa que cuentan con filtros sanitarios para todo el personal, a quienes les toman la temperatura, revisan que no tengan ningún síntoma o sean sospechosos de portar COVID-19. La persona que hace las compras siempre usa cubrebocas y desinfecta completamente los productos antes de entregarlos a los clientes.—¿Hay clientes satisfechos con este servicio?“Muchísimos. Pensamos que no íbamos a tener tanta demanda como la que nos llegó. Pensábamos que iban a ser uno o dos clientes, pero han sido constantes y tuvimos que contratar otro repartidor para poder cubrir la demanda”.—¿Esta es una estrategia innovadora para la nueva normalidad?“Así es, por esta pandemia, como todos hemos sido afectados, tuvimos que recurrir a nuevas ideas, para que nuestro cliente también esté satisfecho y nos pueda visitar”.La gerente de Cielo Good Luck, Cielo Concept Hotel, Paraíso, María Enriqueta y Crystal, insiste en la limpieza y sanitización: “Nuestros clientes tienen esa garantía porque tres de nuestros hoteles están certificados en Punto Limpio. Es una certificación que da la secretaría de Turismo en la que nos dicen las prácticas higiénicas que debemos cumplir para que nuestras habitaciones de acuerdo al tipo de riesgo que tiene el contacto del cliente sean limpiadas”.“Tenemos todo un protocolo de limpieza y desinfección en todas nuestras habitaciones. Aunque solo tres están certificadas todas cumplen con el mismo procedimiento de la certificación de punto limpio, desde la limpieza hasta la desinfección”, concluye.Por su parte, Víctor Manuel Zavaleta Martínez, uno de los repartidores de la cadena de moteles, dice que suele ser muy cuidadoso en hacer las compras de los productos que los clientes necesitan, el lugar que sugieren y el tipo de producto y además sigue los protocolos de sanidad.“Uso cubrebocas, careta, gel antibacterial y llevo mi sanititizante para limpiar los productos a los clientes. Antes de entregar los vuelvo a sanitizar y ya se los entrego en la habitación. Se los entregamos a la puerta, con su ticket y ya mis compañeras le cobran. No tenemos ningún contacto con el cliente y guardamos toda la discreción, porque esa es una gran responsabilidad de nuestro trabajo”.Xalapa y la región —Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xico y Naolinco— cuenta con unos 30 moteles y 45 hoteles que en conjunto están cerca de las 4 mil 200 habitaciones, informa un empresario del ramo.Si la pandemia del COVID-19 ha afectado al turismo y por ende la industria hotelera en general, también el turismo de cinco letras o de aventura extrema ha sufrido una baja considerable. Xalapa registra al menos el cierre de tres o cuatro moteles.La realidad refleja que si no hay dinero no hay amor. Si un esposo no llega con la quincena a la casa, su esposa se enoja. Lo mismo pasa en todas las instancias de relaciones humanas, parentesco o carnal.Al no haber dinero para la casa, no hay dinero para una habitación de motel, para el cine, para unas flores, para una cena. El dinero es pasión humana.Los moteles han tenido una caída del 65 o 70 por ciento en algunos casos. Es una caída menor que la de los hoteles, pero es una caída mayúscula que no tiene precedente también, informa.¿Qué ha pasado con los colaboradores de los moteles? No se están trabajando turnos completos. Un trabajador labora normalmente seis días. Se le paga el séptimo día de descanso. Se están trabajando 3, 4, 5 días en el mejor de los casos. El promedio es de 4.¿Los turnos de la noche? Los moteles en la noche tienen ocupación, porque la gente sale al antro, sale al bar, sale a cenar y se da su vuelta al motel, después, pero si no hay antros, no hay bares, no hay centros nocturnos, no hay taxis, no hay nada, pues el motel en la noche no tiene ocupación.“Los moteles han tenido una caída de ocupación de hasta un 70 por ciento. No es negocio. No hay negocio para nadie. La verdad es que hay que innovar y si no innovamos, tanto en hoteles como en restaurantes, estamos condenados al cierre de empresas”, añade.“Es por ello de este tipo de promociones que te hacemos el súper mientras tú disfrutas. Entonces mucha gente ha aprovechado esta situación para ir al motel mientras nosotros les hacemos las compras. Y así como se innova en moteles tienes que innovar en turismo, en el giro del negocio a que te dediques. Las cosas no van a volver a ser iguales para nadie. Y tenemos que estar en la vanguardia de la innovación o chiras pelas”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/