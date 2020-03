Regresa Carnaval de Tuzamapan, tras multihomicidio de limoneros ocurrido en 2019

Este año la comunidad de Tuzamapan en Coatepec sí llevará a cabo su Carnaval 2020 del 25 al 31 de marzo, esto luego de que el año pasado se cancelara debido a los acontecimientos de violencia registrados que dejaran a cinco jóvenes limoneros muertos.



Al respecto el presidente de la Junta de Mejoras, Uriel Montero Lara, aseguró que se contará con seguridad que será proporcionada por el Ayuntamiento de Coatepec, esto para el resguardo de los visitantes



“Lo vemos mejor, desgraciadamente no se pudo hacer el año pasado como saben por causas externas a nosotros (…). Que vengan, que vengan a divertirse un rato y que vean que Tuzamapan no es como lo pintan, van a llevarse una grata impresión y darse cuenta que no es como dicen”, detalló.



Abundó que habrá módulos de seguridad en entrada y salida de la localidad, así como operativos en puntos estratégicos y rondines por parte de la Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y Municipal, y apoyo por parte de Protección Civil Cruz Roja y algunas otras corporaciones.



Previó la asistencia de entre 20 y 25 mil turistas de diferentes partes del territorio veracruzano a dicho carnaval.



En la ex hacienda de Tuzamapan se presentó a la Corte Real, la cual está integrada por la Reina Arlette; la Princesa I, Litzy Valeria Domínguez Mota; la Reina de la Alegría, Isabel Morales; el Rey de la Alegría, Héctor Montero Rodríguez; la Reina Infantil, Brigitte Caraza Romero, y el Rey Infantil Johan García.



El miércoles 25 de marzo se realizará la Quema del Mal Humor; el jueves 26 se coronará a los reyes infantiles; la coronación de la Reina se realizará el viernes 27 y habrá un grupo sorpresa, además de un rodeo-baile; el sábado 28 se llevará a cabo el Gran Baile de Carnaval en la plaza del pueblo; el domingo 29 y lunes 30 se harán recorridos de carros alegóricos; el martes 31 será el entierro de Juan Carnaval.



Durante las fiestas carnestolendas se presentarán diferentes grupos musicales como Daniel Villalobos, Los De Akino, Fuego Latino y Los Vela. El costo de entrada para el Teatro del Pueblo será de 80 pesos en preventa.