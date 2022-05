Regresa el Carnaval de Tuxpan tras ser suspendido dos años por pandemia

Inolvidable y espectacular ha resultado el inicio de la edición 125 del Carnaval de Tuxpan 2022, “El Reencuentro de la Alegría en el Puerto de la Esperanza”.Miles de tuxpeños se dieron cita en el estadio Álvaro Lorenzo Fernández, de la Unidad Deportiva, para quemar el mal humor y presenciar la coronación de la Corte Real.En el evento se contó con la presencia del alcalde José Manuel Pozos Castro, de la síndica Beatriz Piña Vergara, regidores y regidoras, además de la presidenta del DIF Municipal, Pamela Morales de Pozos.También estuvieron presentes el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Marco Antonio Medina Pérez; el Contralmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Juan Carlos Vera Salinas, Comandante del Sector Naval de Tuxpan; el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la 19/a Zona Militar, Gaudencio García Rodríguez y el regidor noveno comisionado en turismo, Luciano Folgueras Pioli.En un ambiente de verdadera fiesta se realizó la coronación de su graciosa majestad Michel Elizalde (Michel 1ª) y de Víctor Castañeda como reyes del Carnaval 2022 y de la princesa Tania Sosa.Además, las autoridades municipales y navales realizaron la coronación de los reyes infantiles, Cesia Aida y Ángel de Jesús Martínez. También se coronó a la princesa Frida Guevara Reyes y al príncipe Ángel Daniel Pérez Leyva.Como reina del adulto mayor fue coronada Carolina Beatriz Romo Lavoignet y como rey Gilberto García Azuara; también se coronó a la princesa del adulto mayor Hortensia Pérez Rocha y al príncipe Raymundo Rojas Hernández.De igual forma a los reyes de la discapacidad Daniela Cruz Ramos y a José Guadalupe Pérez Rodríguez; a la princesa Laura Gabriela Hernández Cruz y al príncipe Jorge Luis Bautista Rodríguez.En su mensaje, el presidente municipal José Manuel Pozos dijo que hoy es una noche histórica, porque es el “Reencuentro de la Alegría en el Puerto de la Esperanza”.Destacó que es tiempo de bailar, de cantar, sonreír y disfrutar… ¡¡Es tiempo de Carnaval!!“Después de 2 años de pandemia le decimos adiós al desaliento, porque no tienen cabida en Tuxpan… ¡A partir de hoy reina la alegría!”, decretó el Alcalde Pozos Castro.El Carnaval Tuxpan 2022 no sólo es estatal o nacional, también es un carnaval internacional porque participará una delegación artística de la hermana república de Cuba.La primera autoridad expuso que este es un carnaval de mucha participación ciudadana, organizado por tuxpeños. “Esta no es la fiesta de un gobierno, es la fiesta del pueblo, para el pueblo”, precisó.Al término de la coronación de la Corte Real se realizó el primer concierto masivo, el cual estuvo amenizado por Hugo Ruiz, a quien el gobierno de Tuxpan le entregó un reconocimiento por su trayectoria artística.Este viernes, a las 19:00 horas, será el primer desfile de comparsas y carros alegóricos por el bulevar, en donde miles de familias se darán cita para reencontrarse con la alegría, después de dos años de pandemia.Al término del recorrido se realizará el segundo concierto masivo en el estadio Álvaro Lorenzo Fernández, con la presentación de Ninel Conde y el grupo “Son 14”, de Santiago de Cuba.