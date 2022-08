Regresa recorrido de la Bandera Siera tras ser suspendido dos años por pandemia

Autoridades de varios municipios de Puebla y Veracruz se reunieron esta tarde para ultimar los detalles del recorrido de la Bandera Siera, mismo que durante dos años no se pudo realizar debido a la pandemia.Reunidos en el Salón Duquesa del Poliforum Mier y Pesado y, a iniciativa de las autoridades municipales de Zongolica, se dieron cita tanto alcaldes como funcionarios de las áreas de Deporte, Cultura y Educación."Desde hace 33 años se ha hecho el recorrido, los últimos dos años no se hizo por el tema de la pandemia y hoy se vuelve a retomar. Vamos a iniciar el día 15 allá en Tehuacán transitamos por varios municipios hasta llegar a las once de la noche a Zongolica para dar el grito de independencia", expresó el alcalde zongoliqueño, Benito Aguas Atlahua.Explicó que el recorrido iniciará a las 7:00 de la mañana saliendo de Tehuacán de ahí a Acultzingo, seguido de Ciudad Mendoza, Huiloapan, Nogales, Río Blanco, Orizaba, Rafael Delgado, Tlilapan, San Andrés Tenejapan, Tequila, Los Reyes y Zongolica.A diferencia de otros años, dijo Aguas Atlahua, no será recibida esta bandera en la Plaza Bicentenario sino en el edificio que alberga los poderes municipales de Pluviosilla.Dijo que al menos 100 deportistas del municipio que preside estarán participando en este evento. "Son corredores pero aparte en cada municipio los que se vayan integrando, estamos pensando un promedio de 30 a 40 personas".Es de recordar que la Bandera Siera fue la primera bandera tricolor de México. Utilizada en septiembre de 1810 por indígenas que pelearon al mando de Nicolás Bravo en Zongolica, Veracruz.Confeccionada en Zongolica, los tres colores de esta bandera, verde, blanco y rojo, fueron tomados de un ave denominada cuautotol. El escudo es un carcaj de caballería, con flechas, un arco, un machete, y la palabra Siera.