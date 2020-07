Regresamos al rojo porque veracruzanos se relajaron contra la pandemia: Salud

Al relajar las medidas sanitarias por una gran parte de la ciudadanía en la entidad, Veracruz regresa al color rojo en el semáforo epidemiológico nacional, lo que representa reforzar las medidas preventivas, señalaron las autoridades de la Secretaría de Salud.



En el marco del reporte diario sobre la situación del coronavirus en la entidad, se reiteró que la población puede dar seguimiento al semáforo regional, para determinar las medidas en cada municipio de acuerdo al color.



“A partir del día de mañana lunes, Veracruz estará en color rojo en semáforo epidemiológico nacional, esto quiere decir que retrocedimos de naranja a rojo, ya que muchos ciudadanos relajaron las medidas sanitarias, asimismo les recuerdo que en la página oficial de información pueden revisar el color en que se encuentra su municipio en el semáforo estatal, esa es la guía para saber qué actividades pueden regresar con las debidas precauciones”, expusieron.



De igual modo, se reiteró a los ciudadanos de todo el territorio estatal, que Veracruz aún se encuentra en lo que se calificó como “punto crítico” respecto a la situación del Coronavirus, por lo que se deben mantener los protocolos sanitarios como el permanecer en casa, así como en caso de salir utilizar cubre boca, no saludar de mano, abrazo o beso y lavarse las manos con agua y jabón.



“Nos encontramos en el punto crítico de la transmisión en nuestro estado, ya que todos tenemos el poder de tomar la decisión de ayudar a que los contagios sean menos. debemos unirnos para que la movilidad en las calles sea únicamente la necesaria, si los comercios esenciales o aquellos que ya tienen permiso de trabajar tomaran todas las precauciones, abonaríamos muchísimo para que no haya transmisión y se disminuyeran los contagios en esos puntos”, detallaron.



Finalmente, hicieron un llamado para reportar a las autoridades de salud cualquier situación que represente un posible caso de Coronavirus, para que reciban la atención de manera oportuna.



“No olviden que reportarse al sector salud al tener síntomas de coronavirus, es vital para que puedan recibir atención médica inmediata y se evite que contagien a más gente. Familia veracruzana cada una de estas acciones son vitales para proteger la salud de los habitantes en esta entidad, les pido nuevamente que hagamos conciencia de esto y no aflojemos, no nos confiemos y sumemos esfuerzos en el combate a esta enfermedad”, concluyeron.