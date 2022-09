Regresan a Coatzacoalcos vendedores de artículos alusivos a fiestas patrias

Los artículos alusivos a las fiestas patrias tuvieron un incremento en sus precios de hasta un 60 por cierto, confirmaron vendedores.Pese a que este año no hubo permisos para que se instalaran en el parque, a dos años de la pandemia han comenzado a hacer presencia en el centro de la ciudad para ofrecer sus artículos.Estos comerciantes vienen de Orizaba y esperan tener buenas ventas, ya que desde hace tres años no se habían instalado debido a la pandemia, y la falta de permisos.“Si ya llegamos a instalarnos ahora, apenas el primer día hoy, ya tiene como tres años que no veníamos por la pandemia, por eso no se podía poner uno.Esta situación sí nos afectó algo. Pero ahí poquito a poquito salimos vendiendo en las calles y ahora volver a empezar otra vez. Ya nos estamos empezando a poner otra vez y a ver qué sale”, expresó Luis, Vendedor originario de Orizaba.En comparación a otros años, ahora son pocos los comerciantes originarios de Orizaba los que arribaron a este puerto para comercializar sus productos y dieron a conocer que este año algunos artículos incrementaron su precio hasta en un 60 por ciento.“La verdad ahorita subió mucho, esa es la verdad. Por ejemplo, de ese lo vamos a dar a 80 pesos, subió 30 pesos, antes lo vendíamos a 50 pesos, hasta lo dejábamos en 40 pesos para vender. Pero ahorita subió mucho y ya no nos conviene (bajar)”, añadió Rogelia Guadalupe Flores, vendedora también originaria de Pluviosilla.Son escasos cinco vendedores foráneos los que apostaron sus ventas a esta ciudad y ofrecen gran variedad de artículos como banderas de diferentes tamaños, rehiletes, sombreros, muñecos, caballos para niños, tambores, y demás artículos que ya comienzan a pintar la ciudad de los colores verde, blanco y rojo.Los puestos ambulantes se ubican en el centro de la ciudad y algunos sobre el malecón costero, y estarán ofreciendo sus productos hasta el 15 de septiembre.