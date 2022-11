Regresarán comerciantes del Malecón de Veracruz, pero con lineamientos y orden

Comerciantes del Malecón del puerto de Veracruz interesados en reinstalarse, deberán acercarse al ayuntamiento y sólo acatando las estrictas medidas de orden es que podrán regresar a su vendimia en la zona, de donde fueron retirados el pasado 3 de octubre, previo a los festejos por el aniversario de la creación de la Armada de México.Así lo dio a conocer la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, quien aseguró que estos comerciantes informales deberán respetar lineamientos como ciertas fechas, horarios y en determinada cantidad de ambulantaje, para mantener un orden de esta manera se presume una limpieza visual en el Malecón.La munícipe aclaró que nunca se buscó perjudicar a las familias que dependen del comercio, sino poner orden en el sitio de la Macroplaza del Malecón y sitios alrededores.“Si hemos tenido negociaciones muchos de ellos ya saben cuándo van a instalarse otros son los que no han querido más bien aceptar los acuerdos, pero nosotros seguimos con toda la disposición (…) Lo que nosotros queríamos era poner orden que todo esté mucho más bonito que se vea mejor sin ninguna razón de afectarlos”, señaló.Aunque dijo no tener el número exacto de comerciantes a punto de instalarse luego del diálogo y los acuerdos, sí especificó que principalmente serán los que venden raspados, esquites, elotes y similares.Afirmó que mantiene la disposición de poder llegar a acuerdos con ellos para tener orden en la Macroplaza, pero sin duda existe un grupo que se opone a las condiciones que el ayuntamiento les marca ahora."Los que quieran trabajar con nosotros están invitados. Ya tenemos varios ambulantes con los que hemos platicado que van a poder instalarse. Ellos saben que no era de inmediato, sino que debe hacerse un programa”, comentó.Paty de Yunes, realizó estas declaraciones al acudir a la telesecundaria “Ricardo Flores Magón”, en la colonia Hidalgo, a la presentación del ensamble musical de Orquestando Cumbia, programa donde cerca de 500 niños veracruzanos están aprendiendo a tocar un instrumento.