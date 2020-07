Regreso a clases en educación básica será el 10 de agosto, presencial o virtual: SEV

El regreso a clases en el Estado de Veracruz será el 10 de agosto, ya sea de manera presencial o a distancia, adelantó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, al referir que se analizan todas las posibilidades para que se inicie el periodo escolar 2020-2021 en la fecha programada.



Y es que de acuerdo al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, el regreso a las aulas se daría en dicha fecha para educación básica, siempre y cuando el semáforo COVID-19 en el país se encontrara en color verde.



No obstante y ante la situación que aún prevalece en algunas regiones de la república, incluido Veracruz, que se mantiene en rojo, se analiza si el regreso es a distancia o presencial.



Durante entrevista, Zenyazen Escobar expuso que en la entidad ya se prevén todas las posibilidades y dejó en claro que no se pondrá en riesgo la salud de los más de 2 millones de estudiantes veracruzanos de todos los niveles educativos.



De igual modo, aclaró que esta decisión dependerá de la situación que prevalezca en la entidad y del acuerdo que tome el Consejo Estatal de Salud (COESA).



En este sentido, recordó que se había dicho que el ciclo escolar para educación media superior iniciaría con el regreso a las aulas el 21 o 25 de septiembre y para educación básica el 10 de agosto; no obstante, hasta el momento los porcentajes de contagio no son favorables para ello.



Al respecto, aseguró que se cuenta con todas las condiciones para regresar sea de manera presencial o de manera virtual al inicio de clases.



“Habrá regreso a clases, ya sea presencial o virtual, dependiendo las condiciones. (Hay que) decirles que jamás pondríamos en riesgo la salud de nuestros estudiantes”, reiteró.



Es por ello que Escobar García reiteró que la fecha de inicio del ciclo escolar será el 10 de agosto tal como se tiene previsto y de no contar con las condiciones para que los estudiantes retornen de manera presencial a los planteles, podrían retomar la actividad a distancia por medio de las diversas plataformas de la SEV, de la SEP y de la televisora local.



“Si en cierto momento no se regresara en forma presencial, tenemos las condiciones para hacer un regreso virtual y seguimos trabajando, siempre para crear las condiciones para ayudar a todos nuestros estudiantes”.



Destacó que en las zonas donde no hay acceso a internet o televisión se enviarán los cuadernillos de trabajo que se distribuirán en las zonas marginadas y de difícil acceso, tal como ya se hizo anteriormente, esto, con el objetivo de que las actividades se lleven a cabo conforme a los planes y programas federales que plantea la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como la Secretaría de Educación de Veracruz.



“Estaríamos viendo la situación de nuestros estudiantes, aquellos que no tienen acceso a la información, a una computadora, a un medio electrónico, estamos viendo cómo nuevamente como los cuadernillos que hemos venido trabajando y con los libros de texto gratuito”, detalló.



En el caso de iniciar el ciclo escolar a distancia, se buscará nuevamente el apoyo de los Alcaldes y Agentes Municipales para hacer llegar el material didáctico a las localidades.



Para finalizar, el Secretario de Educación, agradeció el apoyo de padres de familia, docentes, Alcaldes y Agentes Municipales que sumaron apoyos para concluir el ciclo anterior y solicitó que de nueva cuenta hagan el mayor esfuerzo para apoyar en el tema educativo durante la contingencia, ya que si no existen las condiciones sería un hecho que el regreso a clases será de nueva cuenta virtual.



Cabe mencionar que en Veracruz el semáforo se mantiene en “rojo” ante el incremento de contagios de COVID-19, lo que ha provocado que la ocupación hospitalaria se encuentre casi a su límite, pues tan sólo en este inicio de semana, el estado superó los 14 mil casos positivos y más de 2 mil decesos, de manera que es muy probable que se continúe de esta manera hasta el 10 de agosto.