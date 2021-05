Regreso a clases, hasta nuevo ciclo, deciden padres de niños de preescolar, en Tihuatlán

Tras evaluar la situación de riesgo para los niños, padres de familia acordaron que sus hijos no regresarán a las aulas de nivel preescolar en lo que resta de este ciclo.



La decisión es para los 15 Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC), dependientes del sistema municipal del programa para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), indicó María de Jesús Hernández Guzmán, coordinadora de Desarrollo Comunitario.



Abundó que en estos planteles se atiende a un promedio de 380 niños, actualmente a distancia, mecánica con la cual terminarán el ciclo 2020-201, abundó.



Hernández Guzmán reiteró que los padres de familia consideraron que no existen condiciones sanitarias para que sus hijos regresen a clases en fecha próxima, pues, además, hizo notar que hasta ahora no existe ninguna circular oficial por parte de la Secretaría Educación en la que se indique que puedan regresar a clases presenciales.