Regreso a clases UV da “respiro” a comercios de Mendoza y municipios aledaños

Este lunes 25 de octubre, cerca de 700 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV) campus ciudad Mendoza volvieron a las aulas. Dicho retorno representa un respiro para la economía de algunos comercios relacionados al rubro de las papelerías, fondas y espacios para estudiantes.A propósito de este gradual regreso a clases presenciales, Nicolás Martínez Santos, quien es propietario de una papelería que ha permanecido cerrada durante casi dos años, señaló que la pandemia ha sido uno de los momentos más difíciles para su familia y los empleados que dependen de su comercio.El comerciante dijo que, al no poder sufragar sus salarios, ha tenido que despedir a dos personas. La ausencia de estudiantes afectó a su negocio y a otros similares en los municipios de Mendoza, Nogales y Río Blanco; estimó que existen al menos 22 empresas dedicadas al servicio dirigido a escolares que también han tenido que despedir a sus empleados a causa de la pandemia.Por otro lado, en Nogales se prevé que los taxistas también se vean beneficiados con el regreso a las aulas. Julio Hernández, concesionario de la red de taxistas independientes de la región de Orizaba, comentó que en noviembre el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica reanudará sus clases presenciales, por lo que el flujo de estudiantes mejorará la situación de inactividad en decenas de taxis.La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, indicó que durante el periodo restrictivo las pérdidas económicas han sido de varios millones de pesos en los diferentes rubros que tienen que ver con la inactividad de las escuelas; dinero que, a su juicio, no podrá recuperarse.Se anunció que, de no existir otro repunte en casos de COVID-19, en enero próximo la economía seguirá repuntando de manera paulatina, hasta que se generen más fuentes de empleo.