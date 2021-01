Regreso al semáforo rojo de COVID es inminente en Veracruz

De acuerdo con datos oficiales, el segundo repunte de contagios de COVID-19 afecta a Veracruz de manera “desfasada” al que se registra a nivel nacional, sin embargo, a la fecha la curva epidémica de la entidad sigue al alza y es inminente que se retornará al semáforo rojo o de alerta máxima de contagios.Las estadísticas diarias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de la Secretaría de Salud estatal preocupan a expertos en la materia, como el especialista en Epidemiología Aplicada y académico de la Universidad Veracruzana (UV), Mauricio Fidel Mendoza González, quien considera que los ciudadanos fueron “al matadero” durante el fin de año con el relajamiento de las medidas sanitarias, compartiendo responsabilidad con las autoridades.Además, el presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Alejandro Quintín Barrat Hernández, previó que a partir de febrero se registrará un nuevo pico, con los “ecos” de los contagios de fin de año.En la primera quincena de julio pasado Veracruz alcanzó su acmé o pico de contagios.El 15 de julio, a nivel estatal se reportaron 485 casos nuevos, acumulando 15 mil 76 casos positivos y 2 mil 94 defunciones.Actualmente, la Secretaría de Salud federal registra 17 mil 629 contagios en esa fecha, con 527 casos confirmados, de los cuales 296 fueron varones y 231 mujeres.Desde esa fecha, la curva de contagios fue a la baja con su punto más bajo a finales de octubre y durante la primera quincena de noviembre.A nivel federal, el 15 de noviembre se reportaron 18 contagios entre varones y 22 de mujeres. A nivel estatal, la Secretaría de Salud reportó 31 nuevos casos positivos, para un total de 38 mil 353, así como 2 nuevas defunciones, para un total de mil 199 decesos.Incluso el 16 de noviembre se destacó por no registrar defunciones por COVID-19, desde que los decesos comenzaron con la pandemia.A partir de esa fecha comenzó un rebrote de contagios al punto de sumar 8 mil 127 nuevos casos, desde el 15 de noviembre al 16 de enero de este 2021, cuando el Estado alcanzó 46 mil 480 contagios acumulados y 6 mil 614 defunciones en total.A nivel nacional, entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de 2020, el número de contagios aumentó de 802 mil 019 a 1 millón 171 mil 228 casos, es decir, 369 mil 209 contagios en 2 meses.Además, del 1 de diciembre de 2020 al 16 de enero la cifra de contagios aumentó de 1 millón 182 mil 399 a un millón 630 mil 258, es decir, una diferencia de 447 mil 859 nuevos contagios.Entre octubre y noviembre, la estadística a nivel nacional reportó una tendencia al alza, y un crecimiento cercano al millón de transmisiones.Este comportamiento a nivel nacional se reflejó en la Ciudad de México, en donde el 1 de octubre reportaron 139,499 casos y al 30 de noviembre fueron 228 mil 540 casos, esto es, 89 mil 41 contagios, con una diferencia del 61 por ciento.Sin embargo, entre el 1 de diciembre al 15 de enero los casos aumentaron de 232 mil 387 a 407 mil 221, es decir, 174 mil 834 nuevos contagios en un mes y medio, acumulando un total de 407 mil 254 con fecha del último corte, un incremento del 57 por ciento.Es decir, en la Ciudad de México los casos prácticamente se han ido duplicando bimestralmente.Previsiones de especialistas habían advertido que el repunte de casos continuará por lo menos en los últimos días de enero de 2021.Por ejemplo, el presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Alejandro Quintín Barrat Hernández, señaló que se espera que a partir de la tercera semana de enero Veracruz registrará el repunte máximo y esto generará una mayor tasa de contagios.Así “el eco” de las transmisiones en diciembre podrá observarse a finales de mes o principio del mes de febrero."Desde que vimos una serie de reuniones impresionantes en navidad y Fin de Año a pesar de que estuvimos insistiendo y suplicando que no se hicieran, la gente no tiene conciencia ni responsabilidad; es una fuerte causa en el aumento de casos”, declaró en una entrevista reciente.Por su parte, el especialista en Epidemiología Aplicada y académico de la Universidad Veracruzana (UV), Mauricio Fidel Mendoza González, consideró que el Gobierno de Veracruz aplicó de manera tardía las medidas de restricción de la movilidad al decretar una Alerta Preventiva en 12 municipios.El académico refirió que desde noviembre y diciembre, con las compras de fin de año y los festejos populares, aumentó la movilidad de la población y por consiguiente, se registró un incremento de contagios.Consideró que las personas "se acercaron al matadero", al acudir a aglomeraciones desprovistos de medidas de prevención contra el COVID-19, en un relajamiento que es responsabilidad compartida con las autoridades.