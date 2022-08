Regreso de clases presenciales reactiva ventas en papelerías de Veracruz Puerto

A unos días del regreso a clases padres y madres de familia ya están surtiendo la lista de útiles, una inversión importante que también representa la reactivación económica para los negocios que se dedican a la venta de artículos escolares.Comerciantes señalan que tras el regreso paulatino a clases presenciales, ahora con el arranque del ciclo escolar 2022-2023, al fin se observa un incremento real de la actividad comercial.Las papelerías son de los comercios con mayor demanda y aseguran que el panorama es positivo en cuanto a sus ventas.“A comparación del año pasado ha habido más movimiento, el año pasado todavía tenían o ocupaban el material reciclado de años pasados, ahorita gracias a Dios ya para este año, ya es compra de todos los útiles escolares. Por default libretas, colores, gomas, lo más básico", señaló Esther Isidoro, encargada de una papelería.Los que están sufriendo son las mamás y papás que acuden a los comercios a surtir la lista, pues lo mínimo que esperan gastar en la compra de los útiles escolares es alrededor de mil pesos.“Fíjese en esto es 500 y todavía me falta otra nota, y ojalá y las maestras lo aprovechen, porque luego piden y piden y no", dijo María de Lourdes, madre de familia.“Bueno yo por ejemplo compre para preescolar, y me gaste 1200 pesos, y es preescolar, ya subió todo bastante, bastante", señaló la señora Ernestina.Los comercios de uniformes, mochilas y zapaterías también lucen con más actividad.