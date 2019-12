Rehabilitación, alternativa para los perros agresivos

Israel Soriano Hernández, adiestrador canino, dio a conocer que hay gran demanda de personas que acuden a solicitar el servicio de rehabilitación para sus perros agresivos, principalmente de razas como la pitbull.



“Originalmente, estos perros tienen una genética especial para el combate. Pero hoy en día, con las cruzas que se han hecho, el perro se modificó y se volvió más dócil. Depende cómo se críe. Puede ser un perro estable, sociable. Puede ser tranquilo, pero si algún perro lo ataca se quedan traumados y buscará desquitarse con los demás. Ahí es donde hay que ocupar la rehabilitación”, detalló.



Y es que aseguró que esta raza es fuerte y de combate, por lo que en ocasiones estas mascotas se vuelven agresivas o reactivas al pasar por algún episodio traumático.



“Hoy en día, hay suficiente demanda de adiestramiento de diferentes tipos. Principalmente me contratan para rehabilitar perros agresivos o reactivos, principalmente pitbulls, que son fuertes y dan más problemas”, explicó.



Añadió que la mayoría de personas que buscan el adiestramiento han rescatado a perros que han sido usados para peleas y desean su rehabilitación.



“Los rescata alguien más y solicitan la rehabilitación. Hemos tenido éxito con la mayoría de perros o buscan la rehabilitación porque su perro se vuelve agresivo porque en casa no hay reglas. La rehabilitación es complicada, por lo menos va de seis meses a un año”, comentó.



Soriano Hernández recomendó a quien posee este tipo de canino trabajar en la sociabilización tanto con la gente con otros perros para que sea una mascota dócil.



“Recomiendo que el perro tenga el cuadro de vacunación completo, que sociabilice, que vea a otros perros, que lo agarre la gente, para que se haga algo común, entonces será un perro estable. No hay que jugar de manera brusca con él y hay que enseñarle a medir la intensidad de la mordida y que haga ejercicio”, concluyó.