Rehabilitación de drenaje en la colonia Plan de Ayala no beneficia a todos los residentes, expone

Denuncio ante este medio de comunicación, que hace posible llegar la información a oídos de nuestras autoridades de las irregularidades que aquejan a esta ciudadanía, privilegiando a unos cuantos ciudadanos, se hace mención que la obra que se está haciendo en la calle Los Mochis de la colonia Veracruz desmiento que no es en la col. Plan de Ayala.La obra que está a cargo de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Xalapa, número de 2022300870083, haciendo la rehabilitación de drenaje y sanitario y Red de agua Potable entre la avenida Ébano y Calle Los Mochis Col. Veracruz, ya que no se está beneficiando las 60 personas como dice en la pancarta, solo se están beneficiando 6 personas en la calle Los Mochis y avenida Ébano, puesto que hay vecinos que por derecho también tiene oportunidad de reconectarles el drenaje por parte de la dirección de obras Públicas.Así mismo hago hincapié que CMAS Xalapa nos cobra el drenaje y saneamiento, cobrando estos dos servicios sin hacer uso de estos servicios, pero si nos cobran y nos roban, derivado que son más de 15 años que se hicieron las obras en las calles Tehuacán y Baja California para tener el servicio de drenaje y hasta la fecha siguen las ollas sin hacer uso de dicho drenaje al servicio de la comunidad.Solicitamos ser incluidos en el proyecto de 60 personas, y no solo que beneficien 6 personas, y no mal informar y engañar al pueblo desarrollando obras de alto costo cuando hay otras prioridades más urgentes, como por ejemplo en cajonear el río papas donde ha servido de colector para las aguas negras, causando contaminación o posibles contagios no saludables para esta comunidad; así como disfrazar que esta obra se desarrolla en la colonia Plan de Ayala cuando la obra se está desarrollando en la colonia Veracruz segunda sección en la calle Los Mochis.