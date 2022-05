Rehabilitarán puente de El Tronconal, paso de los camiones de Limpia Pública de Xalapa

El secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, informó que la Dirección de Obras Públicas rehabilitará el puente antiguo a El Tronconal y El Chiltoyac, que es usado por las unidades recolectoras para depositar los desechos urbanos en el relleno sanitario."Estuvieron yendo los geotécnicos a ver lo de la reparación del puente, sabemos que no se le pueden hacer modificaciones muy grandes por su antigüedad", comentó.Dijo además que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y el regidor décimo, Martín Victoriano Espinoza Roldán, están evaluando la posibilidad de que en el paquete de obras de 2023 se contemple la construcción de una nueva obra de este tipo."A lo mejor no daría tiempo este año pero a inicios del año que viene para hacer un puente de diferente manera y seguir respetando ese que tiene la antigüedad, porque tiene cerca de 80 años", comentó Caballero de Jesús.Al indicar que es una petición para seguridad de los trabajadores de Limpia Pública, acotó que ya hay un dictamen de Protección Civil sobre la situación de (esa estructura) que ya está en la Dirección de Obras Públicas."El Alcalde también tiene la preocupación de lo del puente y no va a soltar ese tema que es de seguridad para los trabajadores y ciudadanos en general", destacó el líder sindical.Además, comentó que si bien hay otra vía de acceso al relleno sanitario de El Tronconal, por La Haciendita, expuso que se han generado diferendos porque una parte pertenece a Xalapa y otra a Banderilla."Y a veces, ustedes se habrán dado cuenta, cierra el paso en esa parte de La Haciendita y tenemos una parte que está un poco feita porque es piedra", detalló al agregar que desconoce cuánto se requiere para reparar el puente, aunque consideró que no sería mucho."Pero no le tendrían que meter mucho al puente antiguo, porque no le pueden hacer muchas modificaciones en material. El puente es de una sola vía y lo que están viendo por el momento es ponerle guías, que las unidades pasen, se guíen y vean donde va la rodada. Pero el nuevo nos mencionaban es que sea de doble circulación", refirió.