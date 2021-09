Reitera Bienestar: No habrá otra dosis para docentes que volvieron a vacunarse

Los docentes que fueron vacunados con CanSino pero que decidieron volverse a vacunar con la dosis de otra farmacéutica no recibirán una segunda dosis, reiteró el delegado de Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



“Está claro que no se les va aplicar la segunda dosis y los casos no son significativos, me sobrarían los dedos de las manos en cada ejercicio de vacunación”, dijo.



Aunque no quiso revelar el número de profesores que se volvieron a vacunar, insistió que fueron muy pocos.



"Imagínate en un proceso que en términos gruesos estaremos llegando ya con las que vamos a aplicar que es medio millón de vacunas, cerca de 6 millones de vacunas aplicadas, que es todo un acto heroico del pueblo, obviamente mucho trabajo, atrás que hay muchas ideas, muchas voluntades; ha habido los menos casos, como los que hemos dicho. Algunos hasta increíbles que ocurren y ocurren porque así somos los seres humanos pero considero que son los menos".



Añadió que los filtros que se tuvieron que generar para cuidar que no se violentaron los derechos de nadie, porque todo este plan nacional de vacunación es lo que protege el derecho a la vida, a la salud, reactivación económica y la vida que es lo más importante, han dado resultados.



"El plan es colectivo, no es individual, pues se ha inmunizado a la gente de acuerdo al sector de edad de riesgo que tiene. El bien común se ha protegido por los filtros y por la conciencia social".



Destacó que en algunos casos donde la persona ha logrado la aplicación de una segunda vacuna de otra farmacéutica, cuando ya tenía la Cansino, al comentarlo solo ha recibido el rechazo de los ciudadanos, esto por el mal ejemplo que dio.