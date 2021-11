Reitera Bienestar que sólo se vacuna a menores con comorbilidades

El encargado de Programas Federales en la zona de Orizaba, Rogelio Rodríguez García, exhortó a los padres de familia de menores de edad de 12 a 17 años a no hacer caso de los mensajes que circulan en las redes sociales sobre la vacunación abierta para este sector, pues es mentira."En el caso de este bloque de edad, se ha generado algunas circunstancias por mensajes que se han generado en redes sociales y es que han circulado muchos mensajes donde se asegura que la vacunación es abierta para estos adolescentes. Se pide que la gente asista, se hace convocatoria y acuden".Aclaró que esa información no es oficial, por ello pidió que solo las personas hagan caso a lo revelado por las autoridades en canales oficiales.Pero también comentó que los únicos que están siendo vacunados son aquellos con comorbilidades."No es recomendable vacunar a niños sanos, porque aún está en estudio hacerlo ya que están en desarrollo sus defensas".Agregó que la vacunación está en experimentación y aunque ya pasó las tres fases, todavía había dudas sobre la aplicación en sanos.Recordó que recientemente en el Centro de Atención Médica Expandida (CAME) C-19, se suscitó una inconformidad de padres de familia porque sus hijos no fueron vacunados, sin embargo al no tener comorbilidades no fueron inmunizados.