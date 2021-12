Reitera SEFIPLAN llamado a cumplir con verificación vehicular

Para el próximo año en Veracruz continuará vigente el subsidio de la tenencia vehicular, sólo que ahora para gozar de ese beneficio, el requisito será que los propietarios de automóviles estén al corriente con la verificación vehicular, ya que solo el 25% cumple con esa obligación.Al manifestar lo anterior, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, dijo que en los próximos días se dará a conocer el Decreto del titular del Poder Ejecutivo en el que se señalarán los requisitos para continuar con el subsidio.Reconoció que en la entidad no está actualizado el padrón de unidades motoras, pero se estima qué hay cerca de un millón 700 mil unidades, de la cuales, sólo el 25% cumple con la verificación vehicular, lo que genera un ingreso aproximado de 300 millones de pesos.Por ello, es necesario que se cumpla con esa obligación y así el Estado pueda incrementar la recaudación a cerca de 700 millones de pesos.Agregó que los propietarios de vehículos que estén al corriente con la verificación y tenencia vehicular solo pagará el derecho vehicular.Sin embargo, quienes no estén al corriente con esos pagos deberán pagar derecho y tenencia.Además, recordó que los morosos de la tenencia vehicular se van al Buró de Crédito.Asimismo dijo que se estima que cerca de 50 mil vehículos han causado bajo del padrón, algunos por accidentes y otros debido a que los propietarios decidirán ir a otras entidades federativas para dar de alta as unidades y así evitar pagar tenencia y derechos.