Reitera UV retorno presencial del 75% de alumnos y docentes en mayo

Pese a que en algunas facultades como la de Derecho Xalapa no se ha retornado a clases, el rector de la Universidad Veracruzana (UV) Martín Aguilar Sánchez sostuvo que se mantiene la intención de una vuelta del 75 por ciento de la plantilla escolar y docente para mediados de mayo.Descartó que no haya disposición de los maestros para regresar, pero la promesa desde el inicio era alcanzar el 75 por ciento de la plantilla escolar para este mes o incluso más de ser posible, mientras el resto continuará en la modalidad virtual.Martín Aguilar reconoció que, aunque ya había compromisos sobre todo para áreas que necesariamente obligan a la presencialidad, no se pudo obligar al resto a integrarse "porque iba a ser afectado", lo que no significa una negativa a volver."Quedamos que a mediados de mayo estaríamos sobre el 75 por ciento y estamos ya sobre esa cifra. Empezamos con prácticas de campo y hemos avanzado región por región."Los promedios son diferentes, pero es ya casi del 75 por ciento en el regreso a clases", afirmó reiteradamente.Asimismo, desmintió que se trate de que la UV no pueda o quiera coordinar la vuelta a presenciales, sino que implica una estrategia para organizar al alumnado, algo que dijo, está ocurriendo en todos los niveles educativos.Agregó que las negociaciones con los sindicatos universitarios están resueltas, aunque se alargaron casi tres meses, de ahí que haya disposición para retomar las actividades escolares y la mayoría de los profesores ya esté integrado.