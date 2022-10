Reiteran llamado a no construir Universidad Bienestar en campo CIDOSA

Deportistas de Río Blanco hicieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García y al secretario de Educación, Zenyazen Escobar, para que se reabra la unidad Deportiva CIDOSA, que está en litigio por la posible construcción en sus instalaciones, de la Universidad del Bienestar.Joaquín Amaro, destacado ex jugador profesional de futbol, señaló que los deportistas de Río Blanco nunca se han opuesto a la construcción de una Universidad del Bienestar, pues es una opción a la educación, pero solicitaron reconsidere el Gobierno del Estado y se haga en otro lugar.Recordó que la unidad deportiva es patrimonio de los rioblanquenses y símbolo deportivo, ya que en 1937 fue el escenario del encuentro entre el Barcelona y el club CIDOSA, luego de enfrentar al Necaxa, América, Atlante y Asturias, hecho que quedó escrito en la edición del día 31 de agosto de 1937 del periódico La Vanguardia, de España.“El deporte nos une como pueblo y ahora más que nunca necesitamos de esa unidad”, señalaron deportistas en este municipio, quienes agregaron que gracias a la práctica de frontón, futbol, beisbol y basquetbol en sus instalaciones no hubo generaciones de drogadictos ni malvivientes.“Desde muy temprano observamos adolescentes, jóvenes y adultos ejercitándose en el bulevar, desde Vicente Guerrero hasta el centro de la ciudad, donde sortean peligros, pero si abrieran los campos CIDOSA, ahí se practicaría.“Contamos con un Gobernador valiente, quien tiene la última palabra de la apertura del complejo deportivo, cuna y semillero de talentos en todas las disciplinas y confiamos en ello”, señalaron.Reiteraron que los auténticos deportistas de Río Blanco no están en contra de la Universidad “Benito Juárez”, sino en contra del lugar en que se pretende construir, pues para ello, existen varios predios en los que se puede edificar.