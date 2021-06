Relleno sanitario regional, impulso al turismo y cafeticultura, plantea Daniela Blásquez en Coatepec

A Coatepec le hace falta una mujer como presidenta municipal, con valores humanos y acercamiento a la ciudadanía, consideró la candidata del Partido Encuentro Solidario (​PES) a la alcaldía, Daniela Blásquez Castillo.



Entrevistada, dijo que las mujeres son capaces de representar al municipio en un cargo público de este tipo y ejecutarlo con buenos resultados.



Y es que dijo que, en su caso, se trata de una mujer que ha trabajado desde la sociedad y no desde cargos públicos como la mayoría de los candidatos que contienden.



La representante del PES, al ser cuestionada sobre el conflicto de la zona del Jinicuil Manso, se pronunció en contra de la invasión por parte de la CIOAC y la destrucción de los bosques, por lo que aseguró que es necesario sumarse a la defensa.



“Estoy en contra de esta invasión, es un tema que hay que estudiarlo, defender. Es un espacio que se debe conservar, contiene nuestro bosque de niebla”, detalló.



Dentro de sus propuestas, mencionó que el turismo y el sector cafetalero serán atendidos e impulsados, ya que se trata de dos ejes importantes en Coatepec.



“El turismo es una palanca de desarrollo, vivimos una pandemia y todo está detenido. No veamos un turismo de paso, Coatepec tiene una riqueza interna, orquídeas, rutas donde pueden conocer el hábitat natural, el bosque de niebla, hay que activar toda esta parte. En cuanto al café, ya se ha tenido acercamiento y es impulsar el tema”, señaló.



Del mismo modo, admitió que al municipio le hace falta un relleno sanitario propio, por lo que expuso que, en caso de ganar la Alcaldía, gestionará ante las instancias correspondientes la construcción de un relleno sanitario regional.



“Necesitamos un relleno regional, hacer las gestiones pertinentes para poder llevar a cabo la construcción de un relleno. Es posible. Una de las cosas que he venido trabajando es promover el reciclado, el tema de dar capacitaciones en escuelas y colonias, quitar los plásticos de los rellenos”, abundó.



Agregó que además pugnará por mejores servicios de atención médica y de emergencia y en este sentido, propuso crear un espacio un Centro de Maternidad, además de un Centro de Emergencias, al cual todas las congregaciones tengan acceso.



Finalmente, exhortó a la población a salir a votar, a ejercer ese derecho el próximo 6 de junio y elegir a su representante.